Volkswagen’in enerji iştiraki Elli, elektrikli otomobil sahiplerine şarj süresi üzerinden kazanç sağlayacak yeni uygulamasını hayata geçiriyor. Aralık ayında Almanya’da başlayacak sistemle, belirlenen şartları yerine getiren sürücüler araçlarını şarj cihazına bağlı tuttukları süre boyunca bonus kazanabilecek.

Elektrikli otomobil kullanımını teşvik etmek ve elektrik şebekesindeki yükü dengelemek amacıyla yeni bir uygulama hayata geçiriliyor. Volkswagen Grubu'nun geliştirdiği sistem kapsamında, belirlenen koşulları sağlayan araç sahipleri akıllı şarj programına katılarak ilk yıl içinde toplam 720 euroya kadar ödeme alabilecek. Şarj saatlerini elektrik fiyatlarının ve şebeke yoğunluğunun daha uygun olduğu zamanlara göre ayarlayan sistem, sürücülere ek kazanç sağlayacak.

ŞARJ SAATİNİ BELİRLEYEN KULLANICILARA ÖDEME YAPILACAK

Uygulamanın çalışma sisteminde sürücüler, mobil uygulama üzerinden araçlarına hangi saatte ihtiyaç duyacaklarını ve bataryanın ulaşmasını istedikleri doluluk oranını önceden belirleyecek.

Sistem ise otomobilin şarj cihazına bağlı kaldığı süreyi değerlendirerek şarj işlemini elektriğin daha ucuz olduğu ve şebeke yoğunluğunun daha düşük seyrettiği saatlere kaydıracak. Böylece hem elektrik şebekesindeki yükün dengelenmesi hem de şarj maliyetlerinin optimize edilmesi hedefleniyor.

Kullanıcılara sunulacak teşvik ödemeleri elektrik fiyatlarındaki değişimden bağımsız olarak sabit tutulacak. Aracın en az üç saat kesintisiz şarj cihazına bağlı kalması koşuluyla, uygun kabul edilen her saat için 24 sent bonus verilecek.

YILDA 720 EUROYA KADAR KAZANÇ SAĞLANACAK

Program kapsamında araç sahipleri ayda en fazla 250 saatlik bağlantı süresi üzerinden ödeme alabilecek. Saat başına 24 sent olarak hesaplanan teşvik, aylık 60 euroyla sınırlandırılacak.

Bu doğrultuda kullanıcıların bir yıl içinde elde edebileceği toplam ödeme 720 euroya ulaşabilecek. Ancak bu tutardan yararlanabilmek için programın belirlediği bağlantı ve kullanım koşullarının karşılanması gerekecek.

HANGİ MARKALARIN ELEKTRİKLİ ARAÇLARI KAPSAMDA?

İlk aşamada yalnızca akıllı şarj yönetimini kapsayan program, Volkswagen, Volkswagen Ticari Araç, Cupra ve Skoda markalarının sistemle uyumlu elektrikli otomobil modellerini kapsayacak.

Hizmete katılmak isteyen sürücülerin belirlenen elektrik tarifesine geçmesi, akıllı sayaç kullanması ve Elli tarafından satışa sunulacak şarj cihazını satın alması gerekecek.

Çift yönlü şarj özelliğine sahip cihazın satış fiyatı 1.995 euro olarak açıklanırken, bu tutara kurulum bedeli dahil değil.

İKİNCİ AŞAMADA ELEKTRİK ŞEBEKEYE GERİ SATILACAK

Projenin ilerleyen aşamalarında sistemin kapsamının genişletilmesi planlanıyor. İlk aşamada araç bataryasındaki enerjinin elektrik şebekesine geri verilmesi zorunlu tutulmazken, ikinci aşamada çift yönlü enerji aktarımının devreye alınması hedefleniyor.

Bu özellikle birlikte elektrikli otomobillerin bataryalarında depolanan enerji ihtiyaç duyulduğunda şebekeye aktarılabilecek. Şirketin planına göre kullanıcılar, şebekeye geri verdikleri her kilovatsaat elektrik için 40 sent ek ödeme alabilecek.

2027'DE DİĞER AVRUPA ÜLKELERİNE DE AÇILACAK

Elektrikli araçların enerji depolama kapasitesinden yararlanmayı amaçlayan sistemin, ilerleyen dönemde farklı Avrupa ülkelerinde de kullanıma sunulması planlanıyor.

Enerjinin şebekeye geri satılmasını sağlayacak özelliğin kesin başlangıç tarihi henüz açıklanmazken, uygulamanın 2027 yılı içerisinde diğer Avrupa ülkelerine yayılması hedefleniyor.