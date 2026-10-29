Türkiye'de de çok tercih edilen ABD merkezli otomotiv devi Ford, Çinli otomobil üreticileriyle rekabeti artırmak için yeni bir fiyat stratejisine hazırlanıyor. Üçüncü çeyrekte net kârı yüzde 16,3 düşerek 2,04 milyar dolara gerileyen şirket, gelecek yıl başlangıç fiyatı 28 bin dolar olacak Fathom adlı uygun fiyatlı pikap modelini piyasaya sürmeyi planlıyor.

ABD'li otomotiv devi Ford, Çinli markalarla rekabet edebilmek için fiyat stratejisini yeniden şekillendiriyor. Şirket, gelecek yıl başlangıç fiyatı 28 bin dolar olarak açıklanan Fathom isimli orta boy pikap modelini piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Üçüncü çeyrekte net kârı yüzde 16,3 gerileyen Ford, Çinli rakiplerinden edindiği deneyimi maliyetleri düşürmek ve pazardaki rekabet gücünü artırmak için kullanmayı hedefliyor.

FORD, ÇİNLİ MARKALARLA FİYAT REKABETİNE GİRİYOR

ABD'li otomotiv üreticisi Ford Motor, küresel pazarda hızla yükselen Çinli rakipleriyle rekabet edebilmek amacıyla daha agresif bir fiyat stratejisi uygulayacağını duyurdu.

Şirketin Yönetim Kurulu Başkanı ve Üst Yöneticisi (CEO) Jim Farley, Çinli markaların fiyat aralığına girerek doğrudan rekabet edeceklerini belirtti. Farley, bu süreçte Çinli Geely ve Jiangling Motors Corp (JMC) ile kurulan ortaklıklardan edinilen deneyimden yararlanacaklarını açıkladı.

ÜÇÜNCÜ ÇEYREKTE NET KÂR YÜZDE 16,3 DÜŞTÜ

NTV'de yer alan habere göre Ford'un üçüncü çeyrek geliri, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 2 azalarak 49,5 milyar dolara geriledi. Şirketin net kârı ise yüzde 16,3 düşüşle 2,04 milyar dolar oldu.

Finansal sonuçlardaki gerilemeye rağmen uluslararası pazarlarda güçlü konumlarını korumayı hedeflediklerini belirten Farley, Çinli otomobil üreticilerinin pazar payı kazandığı bölgelere odaklandıklarını vurguladı.

28 BİN DOLARLIK PİKAP MODELİ FATHOM GELİYOR

Ford, Çinli üreticilerle rekabetini güçlendirmek amacıyla gelecek yıl Fathom adını taşıyan düşük maliyetli, orta boy pikap modelini satışa sunmaya hazırlanıyor.

Ford Blue ve Model e bölümlerinin başkanı Andrew Frick, aracın tavsiye edilen perakende satış fiyatının 28 bin dolardan başlayacağını açıkladı. Yaklaşık 1,4 milyon TL'ye karşılık gelen bu tutar, ABD'de yeni araçların ortalama 40 bin dolarlık fiyat seviyesinin altında kalıyor.

Frick, yeni modelin piyasadaki mevcut hibrit araçlara kıyasla daha düşük işletme maliyetleri sunacağını ifade etti.

FORD'DAN BYD'NİN SİSTEMLERİNE KARŞI VERİMLİLİK İDDİASI

Ford CEO'su Jim Farley, elektronik mimari ve parça sadeleştirme alanlarında önemli adımlar attıklarını belirtti. Farley, motor, şanzıman ve invertör sistemlerinin Çinli otomotiv üreticisi BYD'nin sistemlerine kıyasla yaklaşık yüzde 30 daha verimli olduğunu savundu.

Ford Operasyonlardan Sorumlu Başkanı Kumar Galhotra ise verimlilik artışına yönelik çalışmaların şirketin ürün portföyüne ve Geely ile Jiangling Motors Corp (JMC) ortak girişimlerine entegre edildiğini aktardı.

Ford'un yeni fiyat stratejisi ve uygun fiyatlı model planıyla, Çinli üreticilerin güç kazandığı pazarlarda rekabetini artırmayı hedeflediği belirtiliyor.