Elektrik, su, doğal gaz ve internet faturalarını otomatik ödeme talimatıyla ödeyen vatandaşların hesap hareketlerini kontrol etmesi gerekiyor. Mükerrer tahsilat veya iptal edilmiş talimata rağmen yapılan kesintiler, bankaya ve ilgili kuruma başvuru gerektirebiliyor.

Otomatik ödeme talimatları, faturaların son ödeme tarihini takip etmek istemeyen tüketiciler için kolaylık sağlıyor. Bankalar, talimat verilen faturaları belirlenen tarihlerde müşterinin hesabından veya kredi kartından tahsil edebiliyor.

Ancak bazı durumlarda aynı faturanın farklı ödeme kanallarından yatırılması, mükerrer tahsilat ihtimalini gündeme getirebiliyor.

Özellikle faturayı manuel olarak ödeyen tüketicilerin otomatik ödeme talimatının da aktif olup olmadığını kontrol etmesi önem taşıyor.

AYNI FATURA İKİ KEZ ÖDENİRSE NE YAPILMALI?

Bir faturanın iki kez tahsil edildiğini fark eden tüketici, öncelikle ödeme kayıtlarını karşılaştırmalı.

Banka ekstresi, fatura numarası ve tahsilat tarihleri kontrol edilerek aynı borç için birden fazla ödeme yapılıp yapılmadığı belirlenebiliyor.

Ardından ilgili bankaya ve fatura tahsilatını gerçekleştiren kuruma başvurularak iade veya mahsup talep edilebiliyor.

İPTAL EDİLEN TALİMATLAR KONTROL EDİLMELİ

Bankadaki otomatik ödeme talimatının iptal edilmesi, bazı durumlarda ilgili kurumun kendi ödeme sistemindeki kayıtların da kontrol edilmesini gerektirebiliyor.

Tüketicilerin talimat iptaline ilişkin onay kayıtlarını saklaması, sonradan oluşabilecek anlaşmazlıklarda önem taşıyor.

Ayrıca kullanılmayan hesapların ve kredi kartlarının otomatik ödeme listesinde bulunup bulunmadığının düzenli olarak incelenmesi gerekiyor.