Otomatik ödeme talimatı faturaların son ödeme tarihini kaçırmayı önleyebilir. Ancak hesap bakiyesi, ödeme yöntemi ve mükerrer tahsilat ihtimali düzenli kontrol edilmeli.

Elektrik, su, doğal gaz, internet ve telefon faturaları için verilen otomatik ödeme talimatları günlük işleri kolaylaştırır. Talimat sayesinde ödeme tarihi takip edilmeden fatura tahsil edilebilir; ancak hesabın veya kartın ödeme günü yeterli bakiyeye sahip olması gerekir. Bankanın talimatı hangi gün ve hangi yöntemle işleme aldığı da önem taşıyabilir.

Bazı tüketiciler faturayı otomatik ödeme talimatı üzerinden ödedikten sonra kurumun uygulamasından tekrar ödeme yapabiliyor.

Ödeme sistemlerinin işleyişine bağlı olarak bu durum aynı faturanın iki kez tahsil edilmesi riskini doğurabilir. Bu nedenle ödeme yapmadan önce faturanın durumunu kontrol etmek, banka hareketleriyle kurum kayıtlarını karşılaştırmak faydalıdır.

Çift ödeme görülürse ilgili banka veya fatura sağlayıcısından iade süreci hakkında bilgi alınmalıdır.

Otomatik ödeme talimatı artık kullanılmayan bir hesaba veya karta bağlıysa güncellenmesi gerekir. Hizmet iptal edildiğinde talimatın da kontrol edilmesi, ileride beklenmeyen işlemlerle karşılaşmayı önleyebilir.

Ayda birkaç dakika ayırarak otomatik ödemeleri ve hesap hareketlerini gözden geçirmek, sistemin sağladığı kolaylıktan yararlanırken kontrolü elden bırakmamanın en pratik yoludur.