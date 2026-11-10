Okulların ara tatili öncesinde şehirler arası otobüs biletlerine talep arttı. Yoğunluğu karşılamak için 5 bin ek sefer planlanırken, satışa sunulan biletlerin yaklaşık yarısı şimdiden tükendi.

Tüm Otobüsçüler Federasyonu (TOF) Genel Başkanı ve TOBB Karayolu Yolcu Taşımacılığı Sektör Meclisi Başkanı Mustafa Yıldırım, 2026-2027 eğitim-öğretim yılının ilk ara tatili öncesinde şehirlerarası otobüs seferlerine yönelik beklentilerini açıkladı. Türkiye genelinde 343 otobüs firmasının yaklaşık 8 bin araçla hizmet verdiğini belirten Yıldırım, normal dönemlerde günlük 22 bin civarında olan sefer sayısının tatil ve bayram dönemlerinde 27 bine kadar yükseldiğini söyledi.

BİLETLERİN YAKLAŞIK YARISI ŞİMDİDEN SATILDI

İlk ara tatilin 16 Kasım'da başlayacağını hatırlatan Yıldırım, tatil öncesinde şehirlerarası otobüs yolculuklarına talebin arttığını ifade etti. Özellikle üniversite öğrencilerinin memleketlerine gitmek için otobüsleri tercih ettiğini belirten Yıldırım, 13 Kasım Cuma akşamından itibaren bilet satışlarında hareketlilik yaşandığını, 14 ve 15 Kasım tarihlerinde ise yoğunluğun daha da artmasının beklendiğini kaydetti.

Satışa sunulan biletlerin yaklaşık yarısının şimdiden tükendiğini aktaran Yıldırım, mevcut talebin devam etmesi halinde birkaç gün içinde biletlerin tamamının satılabileceğini öngördüklerini dile getirdi.

ARA TATİL DÖNEMİ İÇİN 5 BİN EK SEFER

Ara tatilde artması beklenen yolcu talebini karşılamak amacıyla otobüs firmalarının ek sefer hazırlıklarına başladığı belirtildi. Yoğunluğa karşı yaklaşık 5 bin ilave sefer planlanırken, tatil süresince şehirlerarası ulaşımda hareketliliğin artması bekleniyor.

DÖNÜŞ YOLCULUKLARI 21 VE 22 KASIM'DA YOĞUNLAŞACAK

20 Kasım'da sona erecek ara tatilin ardından dönüş yolculuklarında yoğunluğun özellikle 21 ve 22 Kasım tarihlerinde yaşanacağını belirten Yıldırım, vatandaşlara biletlerini son günlere bırakmamaları çağrısında bulundu.

Otobüsle seyahat etmeyi planlayanların gidiş-dönüş biletlerini mümkün olduğunca erken almalarının önemine dikkat çeken Yıldırım, bu sayede bilet bulma konusunda yaşanabilecek mağduriyetlerin önüne geçilebileceğini vurguladı.

SÜRÜCÜLERE VE YOLCULARA GÜVENLİK UYARISI

Ara tatil nedeniyle kara yollarında trafik yoğunluğunun artabileceğine dikkat çeken Yıldırım, sürücülerin trafikte daha tedbirli hareket etmesi gerektiğini söyledi. Özellikle yoğun seyahat dönemlerinde yaşanabilecek kazaların önlenmesi için otobüs şoförlerinin dinlenmiş ve uykusunu almış şekilde direksiyon başına geçmesinin önem taşıdığını belirtti.

Araçların teknik kontrollerinin ve bakımlarının eksiksiz yapılmasının güvenli yolculuk açısından büyük önem taşıdığını ifade eden Yıldırım, yolculara da emniyet kemeri takmaları çağrısında bulundu.

Yıldırım ayrıca, kış lastiği kullanımının yasal zorunluluk olduğunu hatırlatarak sürücülerin araçlarında gerekli hazırlıkları yapmalarını istedi.