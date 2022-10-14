Otobüs dolu olduğu için almadığı yolcunun öldürdüğü şoför toprağa verildi

Gaziantep’te otobüsün dolu olması nedeniyle almadığı Batuhan K., (17) tarafından öldürülen özel halk otobüsü şoförü Emrah Yıldız (34), toprağa verildi. Otobüs şoförünü bıçaklayarak öldüren Batuhan K., ise tutuklandı.

Olay, dün öğle saatlerinde 60ıncı Yıl Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, Emrah Yıldız, kendisine durakta el kaldıran Batuhan K.’yi otobüsün dolu olduğu gerekçesiyle almadı. Batuhan K., bu nedenle peşinden koşarak durdurduğu otobüsün şoförü Emrah Yıldız ile tartışma yaşadı. Tartışmanın büyümesi üzerine Batuhan K., yanındaki bıçakla Yıldızı bıçakladı. Kanlar içerisinde kalan Yıldızı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi ekiplerine bildirdi. İhbarla gelen sağlık görevlileri Yıldıza yaptıkları ilk müdahalenin ardından Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırdı. Hastanenin yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan ve geçen hafta bir çocuğu dünyaya geldiği öğrenilen Emrah Yıldız, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatan Cinayet Büro Amirliği ekipleri olay sonrası kaçan kimliğini tespit ettikleri Batuhan K.’yı yakalayarak gözaltına aldı. Ölümü ile yakınlarını yasa boğan Yıldızın cansız bedeni otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından toprağa verildi.

Öte yandan emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilen ve öfkelendiği için tartışınca kendisini kaybederek cinayet işlediğini ve pişman olduğunu söyleyen Batuhan K., çıkarıldığı mahkemece kasten adam öldürmek suçundan tutuklanarak cezaevine konuldu. (DHA)