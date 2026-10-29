İstanbul’un Beykoz ilçesinde onlarca yıldır aynı evlerde yaşayan vatandaşlar, Osmanlı dönemine uzanan bir mülkiyet anlaşmazlığıyla karşı karşıya kaldı. Torun Sokak’ta bulunan 11 binada yaşayan yaklaşık 200 kişi, yıllardır tapularını almayı beklerken oturdukları arazilerin başka bir aile adına tescil edildiğini öğrendi. Mahalle sakinleri, evlerini kendi imkânlarıyla inşa ettiklerini belirterek haklarının korunmasını istiyor.

50 YILDIR YAŞADIKLARI EVLERİN BULUNDUĞU ARAZİLER BAŞKASINA TESCİL EDİLDİ

Mahalle sakinlerinin iddiasına göre, mülkiyet anlaşmazlığı Osmanlı döneminden kalan tapulara dayanan mirasçıların açtığı davalar sonucunda yeniden gündeme geldi.

Bölgede yaşayan vatandaşların önemli bir bölümü, 1970’li yıllardan itibaren kendi imkânlarıyla evlerini inşa etti. Geçmişte Beykoz’da faaliyet gösteren büyük fabrikaların sağladığı istihdam nedeniyle bölgeye yerleşen aileler, zaman içinde burada yaşamlarını kurdu.

Ancak aradan geçen onlarca yıla rağmen mahalle sakinleri oturdukları taşınmazların tapularını alamadı. Belediyeye defalarca başvurduklarını belirten vatandaşlar, tapuların ilerleyen süreçte verileceğinin söylendiğini ancak bekleyişlerinin sonuçsuz kaldığını ifade etti.

Mahalle sakinlerinden biri yaşadıkları duruma şu sözlerle tepki gösterdi:

“1976'dan beri buradayım ben. 1976'dan beri sen neredesin? 40 senedir biz buraya ev yaparken, alırken neredelerdi de şimdi geldiler, bu yerlerin sahibi oldular?”

OSMANLI TAPULARI MAHKEME KARARIYLA TESCİL EDİLDİ

Bölgedeki mülkiyet anlaşmazlığının geçmişi onlarca yıl öncesine dayanıyor. Haberde aktarılan bilgilere göre, söz konusu arsalar 1960 yılında İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin mülkiyetindeydi. Osmanlı döneminden gelen haklara dayanan bir aile, 1980 yılında mülkiyet davası açtı ancak bu süreçte tescil işlemi tamamlanamadı.

Araziler daha sonra yapılan düzenlemeyle Beykoz Belediyesi’ne geçti. Osmanlı dönemindeki hak sahiplerinin mirasçıları ise 2009 yılında yeniden dava açtı.

Yıllar süren hukuk mücadelesinin ardından 2018 yılında karar kesinleşti ve taşınmazlar mirasçı aile adına tescil edildi. Böylece yaklaşık 50 hanenin bulunduğu arazilerin mülkiyeti, bölgede uzun yıllardır yaşayan vatandaşlar yerine mirasçı aileye geçti.

GERÇEĞİ İMAR AFFI BAŞVURUSUNDA ÖĞRENDİLER

Mahalle sakinleri, oturdukları arazilerin başka kişiler adına tescil edildiğini 2018 yılında imar affından yararlanmak için başvuruda bulundukları sırada öğrendiklerini belirtti.

Vatandaşlardan biri, Osmanlı tapularının günümüz tapu kayıtlarına dönüştürüldüğünü öğrendikten sonra hukuki mücadele başlattıklarını söyledi.

Mahalle sakini, “2018 yılında imar affından yararlanmaya çalıştığımız dönemde bu Osmanlı tapusunun Türkiye Cumhuriyeti tapusuna dönüştürüldüğü haberini aldık. Hemen karşı dava açtık” ifadelerini kullandı.

Bölgede uzun yıllardır yaşayan vatandaşlar, 50-60 yıllık fiilî kullanımlarının ve ileri sürdükleri zilyetlik haklarının neden dikkate alınmadığını sorguluyor.

MAHALLE SAKİNLERİ ANAYASA MAHKEMESİ’NE BAŞVURDU

Mahalle sakinleri, mülkiyet kararına karşı hukuki mücadelelerini sürdürdüklerini ve Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvuruda bulunduklarını açıkladı.

Yıllardır yaşadıkları evlere bütün birikimlerini yatırdıklarını belirten vatandaşlar, evlerinden ayrılmak zorunda kalmaları durumunda gidebilecekleri başka bir yerlerinin olmadığını dile getirdi.

Bir mahalle sakini, “Buralar değerlenince burası bizim diyorlar. O zamana kadar neredeydiniz?” sözleriyle yaşananlara tepki gösterdi.

Başka bir mahalle sakini ise insanların bütün birikimlerini bu evlere harcadığını ve artık başka bir seçeneklerinin kalmadığını söyledi.

“DÖRT YETİMİ BURADA BÜYÜTTÜM, NEREYE GİDECEĞİM?”

Mülkiyet anlaşmazlığının ortasında kalan mahalle sakinlerinin en büyük endişesi, yıllardır yaşadıkları evlerinden ayrılmak zorunda kalmak.

Bölgede uzun süredir yaşayan bir kadın, yaşadığı çaresizliği şu sözlerle anlattı:

“Yıllardan beri burada oturuyoruz. Benim eşim de yok. Nereye gideceğim ben?”

Bir başka mahalle sakini ise bütün hayatının bu evde geçtiğini belirterek, “Çocuklarım burada doğdu, büyüdü, evlendi. Dört tane yetimi burada büyüttüm ben. Benim başka gidecek bir yerim yok” dedi.

BELEDİYE DEVREDE: UZLAŞMA ARAYIŞI SÜRÜYOR

Osmanlı döneminden gelen mülkiyet haklarına dayanan mirasçılar ile mahalle sakinleri arasındaki anlaşmazlığın çözümü için Beykoz Belediyesi’nin arabuluculuk girişiminde bulunduğu belirtildi.

Mahalle sakinleri, mülkiyet sahipleriyle uzlaşmaya açık olduklarını ve evlerinden ayrılmak zorunda kalmadan bir çözüm bulunmasını istediklerini dile getirdi.

Vatandaşlardan biri, “Biz uzlaşmaya gitmek istiyoruz. Karşılıklı bir çözüm üretilsin istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Ancak taraflar arasında henüz kesin bir uzlaşma sağlandığına ilişkin bilgi bulunmuyor.

Osmanlı döneminden kalan tapuların yıllar sonra yeniden gündeme gelmesiyle başlayan mülkiyet anlaşmazlığında, Beykoz’daki 50 hanenin ve yaklaşık 200 mahalle sakininin geleceği belirsizliğini koruyor.