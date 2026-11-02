Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Osman Çelik, Türk Eximbank Yönetim Kurulu Başkanlığı ve üyeliği görevlerinden ayrıldı. Çelik, 19 Ekim'de Bakan Mehmet Şimşek'e emeklilik dilekçesi sunmuştu. Çelik'in damadı İskender Balcı ise fon soruşturması kapsamında tutuklanmıştı.

Fon piyasasında yaşanan gelişmeler ve soruşturma sürecinin yankıları sürerken Türk Eximbank yönetiminde de dikkat çeken bir ayrılık yaşandı. Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Osman Çelik, Türk Eximbank Yönetim Kurulu Başkanlığı ve yönetim kurulu üyeliği görevlerinden istifa etti.

Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) yansıyan açıklamada, Çelik'in yönetim kurulu başkanlığı ve üyeliği görevlerinden ayrıldığı bildirildi.

19 EKİM'DE EMEKLİLİK DİLEKÇESİNİ SUNMUŞTU

Osman Çelik, 19 Ekim 2026 tarihinde Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e emeklilik dilekçesini sunmuştu. Bakanlıktan edinilen bilgiye göre dilekçesini aynı gün geçerli olmak üzere veren Çelik'in emeklilik talebinin gerekçesine ilişkin resmî bir açıklama yapılmamıştı.

Çelik'in Eximbank yönetiminden ayrılması, daha önce gündeme gelen emeklilik başvurusunun ardından yeni bir gelişme olarak kayıtlara geçti.

DAMADI FON SORUŞTURMASINDA TUTUKLANMIŞTI

Osman Çelik'in damadı İskender Balcı, sermaye piyasalarındaki işlemlere yönelik yürütülen fon soruşturması kapsamında tutuklanmıştı.

Özata Denizcilik'in yönetim kurulu üyeliğinde bulunan Balcı'nın, soruşturma sürecinde şirket yönetiminden ayrıldığı ortaya çıkmıştı. Balcı, daha sonra yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanmıştı.

Fon piyasasında yaşanan gelişmelerin ardından ekonomi yönetiminde de üst düzey görev değişiklikleri gündeme gelmişti. Çelik'in emeklilik talebinin ve Eximbank'taki ayrılığının soruşturmayla doğrudan bağlantılı olduğuna ilişkin ise resmî bir açıklama bulunmuyor.