Umut Hızdıl/ Korkusuz- Beşiktaş'ta orta sahada yaşanan sakatlıklar teknik heyetin planlarını altüst etti. Orkun Kökçü'nün ardından Fabio Miretti'nin de takımdan uzak kalmasıyla oyun kurucu arayışı başladı. Salih Özcan ve Wilfred Ndidi'nin savunma yönü ağır basan oyuncular olması, 10 numara için farklı bir çözümü gündeme getirdi. Siyah-beyazlılarda bu görevin en güçlü adayı sezonun yıldızı Junior Olaitan oldu.

YARATICILIĞI ÖNEMLİ OLACAK

Siyah-beyazlı ekipte Başakşehir ve Kasımpaşa maçlarında hücumun merkezinde Olaitan'ın görev yapması bekleniyor. Kartal Yılmaz'ın da orta saha rotasyonunda değerlendirildiği yeni düzende genç futbolcunun yaratıcılığına ihtiyaç duyulacak. Tedavisi süren Orkun Kökçü'nün ise Celtic deplasmanında sahalara dönmesi planlanıyor. Böylece Olaitan, iki lig maçında kendisini bu bölgede test edecek.

ORKUN İKİ MAÇ DİNLENECEK

Hoffenheim maçında sakatlanan Orkun Kökçü’nün tedavisi sürüyor. Kaptan, Başakşehir ve Kasımpaşa karşılaşmalarında riske edilmeyecek. Yoğun bir tedavi programı uygulanan milli futbolcunun, Avrupa Ligi’ndeki Celtic deplasmanında sahalara dönmesi bekleniyor.

AKDAĞ'IN ELİNDE KIRIK VAR

Beşiktaş'ta Ümit Akdağ'ın sağ elinde kırık tespit edildi. Crystal Palace maçında ilk kez 11'de oynayıp kırmızı kart gören 23 yaşındaki stoperin tedavisine başlandı. Başakşehir maçını kaçıracak genç oyuncunun, sonraki hafta özel bandajla sahalara dönmesi bekleniyor.