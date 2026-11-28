Bir dönem kasapların satamadığı için çöpe döktüğü Adana ciğeri, artan gastronomi ilgisiyle altın değerine ulaştı. Kilosu bin 100 TL'ye kadar çıkan ciğer, kuzu etini geride bırakırken kentte ürün bulmak da giderek zorlaşıyor. Esnaf, talebi karşılamak için çevre illerden ciğer tedarik ediyor. Adana Kasaplar Odası Başkanı Murat Saruhan Yağmur, ciğere talebin artmasıyla ürünün piyasada bulunmasının zorlaştığını söyledi.

DHA- Adana'da geçmişte yeterince talep görmediği için kasapların satmakta zorlandığı ve çoğu zaman çöpe döktüğü ciğer, son yıllarda gastronomi turizminin gelişmesi ve sabah kahvaltılarının vazgeçilmezi haline gelmesiyle kentin en pahalı lezzetlerinden biri oldu.

Artan talep nedeniyle ciğerin kilosu 1.100 TL'ye kadar yükseldi. Fiyatı kemiksiz kuzu etini geride bırakan ciğerde tedarik sorunu da yaşanmaya başladı. Esnaf, talebi karşılayabilmek için Şanlıurfa ve Gaziantep gibi çevre illerden ürün getirtmek zorunda kalıyor.

Adana Lezzet Festivali ve Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı gibi organizasyonların da etkisiyle kentin sakatat kültürü Türkiye genelinde daha fazla tanınmaya başladı. İstanbul, İzmir ve Ankara gibi büyükşehirlerden sabahın erken saatlerinde ciğer kebabı yemek için Adana'ya gelen ziyaretçiler, talebin artmasında etkili oldu.

BİR ZAMANLAR SATILMAYAN CİĞER, ET FİYATINI GERİDE BIRAKTI

Adana Kasaplar Odası Başkanı Murat Saruhan Yağmur, geçmişte satışına bile talep olmayan ciğerin bugün bulunmasının zorlaştığını belirtti.

Piyasadaki fiyat artışına dikkat çeken Yağmur, şu ifadeleri kullandı:

"Ciğere daha önce bu kadar rağbet yoktu. Bundan 15 yıl önce özellikle karaciğer satılmaz, dökülürdü. Ancak festivaller ve tanıtımlarla birlikte ciğer sabah 05.00 sofralarının vazgeçilmez bir kültürüne dönüştü. Talep patlayınca ciğer fiyatları et fiyatını solladı. Şu an kasapta kemiksiz kuzu etinin kilosu 850 TL iken, ciğerin kilosu 1.000 ile 1.100 TL arasında satılıyor. Üstelik piyasada ciğer bulamıyoruz. Adanalıların ve misafirlerin talebini karşılayabilmek için Şanlıurfa ve Gaziantep gibi çevre illerden kente ciğer takviyesi yapıyoruz."

SIRF CİĞER YEMEK İÇİN UÇAKLA GELENLER VAR

Adana Kasaplar Çarşısı'nda 20 yıldır esnaflık yapan Rıdvan Ökmen de ciğer ve diğer sakatat ürünlerine yönelik talebin yıllar içinde büyük ölçüde değiştiğini söyledi.

Geçmişte dar gelirli vatandaşların daha çok tercih ettiği sakatatın bugün yoğun ilgi gördüğünü belirten Ökmen, yaşanan değişimi şöyle anlattı:

"10-15 yıl öncesine kadar kimse bu ürünlerin yüzüne bakmazdı. Şimdi ise büyük kebapçıların açılması ve sabah kahvaltısı alışkanlığının yaygınlaşmasıyla durum tersine döndü. Sırf ciğer yemek için diğer şehirlerden uçakla günübirlik gelenler var. Kuzu etini 850 TL'den satarken, ciğer 1.050 TL'den alıcı buluyor ama tezgahlarımıza koyacak ürün bulmakta zorlanıyoruz."

KASAPLARDA CİĞER BULMAK ZORLAŞTI

Ciğer tedarikinde yaşanan sıkıntılar kebapçı esnafını da olumsuz etkiledi. Artan maliyetler ve ürün bulmakta yaşanan güçlük, restoran işletmecilerini zor durumda bıraktı.

35 yıllık kebap ustası ve restoran işletmecisi Fatih Kaplan (49), marketlerde ciğerin kilosunun 1.700 TL'ye kadar çıktığını belirterek yaşadıkları sıkıntıyı şu sözlerle dile getirdi:

"Kasaptan bin 100 TL'ye aldığım ciğeri masaya porsiyon olarak nasıl yansıtacağımı şaşırıyorum. Bunun işçiliği, mezesi, salatası, kirası var. Müşteri fiyatı görünce haklı olarak tepki gösteriyor. Menüde bulundurmasak müşteri kaybediyoruz, alıp satsak kâr bırakmıyor. Kasapları gezip sadece iki parça ciğer bulabildim. Durum resmen karaborsaya dönüştü."