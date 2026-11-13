Kara para aklama soruşturması kapsamında tutuklanan Ömer Sarıgül, ağabeyi Emir Sarıgül’ün ardından etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak için savcılığa başvurdu. Pazartesi günü ifade vermesi beklenen Sarıgül’ün ilk ifadesinde, babası ve ağabeyiyle ticari ilişkisi olmadığını savunarak, "Emir Sarıgül hakkında iyi şeyler duymadım. Ticari ilişkileri ve sosyal hayatında çok yalan söylediği, etrafında ipsiz sapsız insanlarla dolu olduğu benim kulağıma gelen bilgilerdir..." dediği yer aldı. İşte, S

Sarıgül ailesine yönelik yürütülen "kara para aklama" soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Mustafa Sarıgül'ün büyük oğlu Emir Sarıgül'ün ardından küçük oğlu Ömer Sarıgül de etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak için savcılığa başvurdu. Ömer Sarıgül'ün pazartesi günü ifade vermesi beklenirken, tutuklanmadan önce emniyette verdiği ifade ortaya çıktı.

"BABAM YATIRIMCI DİYE TANIŞTIRDI"

Sözcü'den Ceylan Sever'in haberine göre, soruşturma kapsamında tutuklanan Ömer Sarıgül, emniyetteki ifadesinde turizmci olduğunu ve aylık gelirinin 500 bin TL olduğunu belirtti.

Kendisine sorulan Kai Precat, March Bariswly ve Sinan Çampınar isimli kişilerden yalnızca Sinan Çampınar'ı tanıdığını söyleyen Ömer Sarıgül, tanışıklıklarının 2024 yılında babası Mustafa Sarıgül aracılığıyla gerçekleştiğini anlattı.

Ömer Sarıgül, "Sinan Çampınar'la hatırladığım kadarıyla 2024 yılında babam Mustafa Sarıgül aracılığı ile tanıştım. Sinan'la tanışırken babam bana Sinan Çampınar'ın tanıdığı yatırımcılar olduğunu, Türkiye'ye yatırım yapmak istediklerini, Sinan'ın da bu paranın getirilmesinde aracılık yaptığını söyledi" dedi.

"MÜNİH'TE KAFE AÇACAKTIK"

Sinan Çampınar ile tanışmasının ardından kendisiyle düzenli bir iletişim kurmadığını öne süren Ömer Sarıgül, Çampınar'ın Almanya'da yaşadığını belirtti. Bir süre sonra Çampınar'ın kardeşi Diyar Çampınar ile birlikte Türkiye'ye geldiğini ve kendisiyle tanışmak istediğini anlattı.

Diyar Çampınar'ın, Kabataş'ta bulunan LuLu isimli kafesine geldiğini belirten Ömer Sarıgül, Münih'te benzer bir işletme açma fikrinin gündeme geldiğini söyledi.

Sarıgül, ifadesinde şu açıklamayı yaptı:

"Zaten kendisi Almanya'da yaşadığı için görüşebileceğimiz bir durumda olmadı. Ancak tanıştıktan 1-2 ay sonra Sinan, kardeşi Diyar Çampınar ile beraber Türkiye'ye geldi. Beni arayıp kardeşi Diyar'la tanışmamı istedi ve Diyar Çampınar'ı bana ait olan Kabataş'ta bulunan LuLu isimli kafeye gönderdi. Burada Diyar'la oturup tanıştık. Sohbet esnasında Diyar kafenin konseptini çok beğendiğini benzer bir kafeyi Münih'te de açabileceğimizi söyledi. Ben de olabileceğini söyledim. Sonrasında Diyar Almanya'ya döndü ve bana kafe için bulduğu yerleri atmaya başladı. Ben de bir süre sonra Diyar'ın yanına Münih'e gittim. Burada Diyar'la beraber birkaç yere baktıktan sonra Diyar'la birlikte bir şirket kurmak için işlemlere başladık.

Birlikte notere gidip şirket ön sözleşmesi imzaladık. Ancak tescil işlemlerini tamamlayamadık ve sermayesini de ödemedik. Ben Türkiye'ye döndüğüm için bu işlemler yarım kaldı"

"ANNEMLE BENİM ADIMA ALMANYA'DA HESAP AÇILDI"

Sinan Çampınar ile babası Mustafa Sarıgül arasında planlanan yatırım sürecinde sorunlar yaşandığını öne süren Ömer Sarıgül, bu gelişmelerin ardından şirket kurma fikrinden vazgeçtiğini ve iki kardeşle de iletişimini kestiğini söyledi.

Ömer Sarıgül, ifadesinde şu sözlere yer verdi:

"Sonraki süreçte Sinan'ın babamla planladığı Türkiye'ye yapılacak yatırım ve getirilecek para noktasında ters giden durumlar olduğunu görünce ben şirket kurmaktan vazgeçtim. Hem Diyar'la hem de Sinan'la ilişkimi kestim. 2015 yılından beri tek başıma ticaret yaparım. Ortak bir ticaret de içime sinmediği için şirketin kuruluşunu tamamlamadım. Bir süre sonra Sinan Çampınar'ın avukatı bana ve annem Aylin Kotil'e adımıza şirket açılışlarının tamamlandığıyla ilgili mail attı. Mail içeriğinde şirket adına bir banka hesabı açıldığı yazıyordu. Bunun üzerine ben avukatlarım aracılığıyla Almanya'da bulunan avukat Osman İsfen'e ulaşarak adıma banka hesabı ve şirket açılıp açılmadığının tespit edilmesini istedim. Bana adıma bir banka hesabı ya da şirket açılmadığı yönünde cevap verildi. Ben de bunun üzerine rahatladım ve telefonlarını engelledim. Hatta Sinan Çampınar Türkiye'ye gelerek aramızda ibra ve sulh sözleşmesi akdettik. Sonraki süreçlere ben herhangi bir şekilde dahil olmadım. Babamla aralarında ne yaşadılar hiç bilmiyorum"

"EMİR SARIGÜL İLE ANNEMİN DE BENİM DE İLGİSİ YOK"

Ağabeyi Emir Sarıgül ile uzun süredir görüşmediğini belirten Ömer Sarıgül, soruşturmada gündeme gelen bazı para transferleri ve ticari işlemler hakkında bilgisinin olmadığını savundu.

Ömer Sarıgül, ifadesinde şu beyanlarda bulundu:

"Emir Sarıgül'le 7-8 yıldır konuşmuyorum diyen Ömer Sarıgül, “Ağabeyimle aramızda hiçbir ticari ilişki yoktur. Aynı şekilde babam Mustafa Sarıgül ile herhangi bir ticari ilişki yoktur. Benim 80 milyon euro'luk sözleşmeyle 100 milyon euro'luk havaleyle ve bir teknenin devredilmesiyle ilgili hiçbir bilgim yoktur. Annemin de konularla bir ilgisi yoktur. Ben babamın parça parça yurt dışına çıkardığı paralarla ilgili hiçbir şey bilmiyorum. Babam Mustafa Sarıgül'ün bir villa alma görüşmesi yaptığını dün Emniyet'te öğrendim." şeklinde konuştu.

"EMİR İLE GÖRÜŞMÜYORUM, HAKKINDA İYİ ŞEYLER DUYMADIM"

Babasının mali işlerini Volkan Aslanbaş'ın yürüttüğünü söyleyen Ömer Sarıgül, kendisine yapılan para transferlerinin nedenlerini de açıkladı.

Sarıgül, ifadesinde şu ifadeleri kullandı:

"Babasının bütün mali işleriyle Volkan Aslanbaş’ın ilgilendiğini söyleyen Ömer Sarıgül, “Aramızda çok yüksek meblağlı olmayan para transferleri olmuştur. Bunların bir kısmı Galatasaray kulübünde bulunan locamda ağırladığım misafirlerin yemek ücretlerine bir kısmı da kredi ödemelerime ilişkindir. Ben bu konularda babamdan destek istediğim için bu paralar bana Volkan Aslanbaş tarafından gönderildi. Bana Mustafa Sarıgül ve Emir Sarıgül hakkında sorduğunuz soruların hiçbirinin cevabını bilmiyorum. Çünkü ben Emir Sarıgül ile çok uzun süredir görüşmüyorum. Babamla da hiçbir zaman ticaret görüşmedim. Babam da bana ticari faaliyetleri ile ilgili hiçbir şey anlatmaz. Ben Emir Sarıgül hakkında iyi şeyler duymadım. Ticari ilişkileri ve sosyal hayatında çok yalan söylediği, etrafında ipsiz sapsız insanlarla dolu olduğu benim kulağıma gelen bilgilerdir. Ancak ne iş yaptığını dahi bilmem. Ben babamın şu anki servetini nasıl edindiğini bilmiyorum çünkü yaş itibarıyla bunu bilebilecek durumda değilim. Ancak kendisinin gayrimeşru bir işini duymadım. Kara para aklama ile ilgili bir bilgim yoktur." dedi.