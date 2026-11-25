İstanbul Gaziosmanpaşa’da açık unutulan elektrikli ısıtıcının neden olduğu yangında ağır yaralanan 6 yaşındaki Defne Özyurt’tan acı haber geldi. Daha önce 12 yaşındaki kuzeni Ömer Ege Özyurt’un hayatını kaybettiği faciada can kaybı 2’ye yükseldi.

DHA- İstanbul Gaziosmanpaşa’da 5 katlı bir binada çıkan yangında dumandan etkilenerek hastaneye kaldırılan 12 yaşındaki futbolcu Ömer Ege Özyurt’un ardından, 6 yaşındaki kuzeni Defne Özyurt da yaşam mücadelesini kaybetti. Yangın faciasında hayatını kaybedenlerin sayısı 2’ye yükseldi. Yangının, elektrikli ısıtıcıyı açık unuttuğu belirlenen daire sakini Günay F. (50) nedeniyle çıktığı tespit edilirken, şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, 19 Kasım Perşembe günü saat 23.15 sıralarında Gaziosmanpaşa Barbaros Hayrettinpaşa Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 5 katlı apartmanın birinci katındaki dairede henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler nedeniyle binayı yoğun duman kapladı. Apartmanın en üst katında bulunan Ömer Ege Özyurt (12), Defne Özyurt (6), E.Ö. (13) ile birlikte toplam 6 bina sakini dumandan etkilendi.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınırken, dumandan etkilenen 6 kişi sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan 3'ü tedavilerinin ardından taburcu edildi. 13 yaşındaki E.Ö.'nün ise yoğun bakım ünitesindeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

ÖMER EGE BEŞYÜZEVLER MEZARLIĞI’NDA TOPRAĞA VERİLDİ

Hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayan 12 yaşındaki Ömer Ege Özyurt’un vefatı, ailesini ve spor camiasını yasa boğdu. Futbola Kemerburgaz Spor Kulübü’nde başlayan ve bu sezon Yıldırım Bosna Spor Kulübü forması giyen Ömer Ege için Kemerburgaz Merkez Camii’nde cenaze töreni düzenlendi.

Ailesi, antrenörleri ve takım arkadaşlarının gözyaşlarına boğulduğu törende, küçük futbolcunun tabutunun üzerine 10 numaralı forması serildi. Öğle namazının ardından Gaziosmanpaşa Muharrem Camii’ne götürülen Ömer Ege, ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Beşyüzevler Mezarlığı’nda toprağa verildi.

KUZENİ DEFNE DE YAŞAM MÜCADELESİNİ KAYBETTİ

Yangın gecesi ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan ve yoğun bakımda tedavi altına alınan 6 yaşındaki Defne Özyurt’tan da acı haber geldi. 12 yaşındaki Ömer Ege Özyurt’un kuzeni olduğu öğrenilen küçük Defne, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Defne’nin de hayatını kaybetmesiyle Gaziosmanpaşa’daki yangın faciasında yaşamını yitirenlerin sayısı 2’ye yükseldi. Küçük Defne’nin vefatı, ailesini ve yakınlarını bir kez daha yasa boğdu.

ISITICIYI AÇIK UNUTAN ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Yangın faciasına ilişkin soruşturma kapsamında polis ekipleri, yangının çıktığı birinci kattaki dairede Günay F. (50) isimli kişinin yaşadığını tespit etti. Yapılan teknik incelemelerde yangının, Günay F.’nin evde açık unuttuğu elektrikli ısıtıcıdan kaynaklandığı belirlendi.

Daha önceden 1 suç kaydı bulunduğu öğrenilen Günay F., polis ekiplerince gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından “yangın” ve “taksirle öldürme” suçlarından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.