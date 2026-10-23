ABD'nin Florida eyaletinde polis memuru Brian Louis Sguros, 2022'de kontrol için gittiği evde ölü bulduğu Dennis West'in kimliğini kullanıp evine yerleşmekle suçlandı. Mirasçıların evi satmak istemesiyle ortaya çıkan olayda gözaltına alınan ve beş ayrı suçtan yargılanan Sguros, 25 bin dolar kefaletle serbest bırakıldı.

ABD'nin Florida eyaletinde, Lauderhill Polis Departmanı'nda görevli 35 yaşındaki Brian Louis Sguros, kontrol için gittiği evde ölü bulduğu adamın kimliğini kullanıp mülküne yerleştiği iddiasıyla gözaltına alındı. Hakkında beş ayrı suçlama yöneltilen polis memuru, 25 bin dolar kefaletle serbest bırakıldı ve maaşlı idari izne çıkarıldı.

BBC'nin aktardığına göre olay, 2022 yılında 71 yaşındaki Dennis West'in sağlık durumunun kontrol edilmesi için polise yapılan ihbarla başladı. Eve giden ekipte bulunan Sguros, West'in doğal nedenlerle hayatını kaybettiğini tespit etti.

KENDİSİNİ ARKADAŞI OLARAK TANITTIĞI İDDİASI

Broward County Şerif Ofisi'nin yürüttüğü soruşturmaya göre Sguros, adli tıp kurumuna kendisini West'in arkadaşı olarak tanıttı ve ölen adamın hiçbir yakınının bulunmadığını söyledi. Ancak incelemelerde ikilinin önceden tanıştığına ilişkin bir bulguya rastlanmadı. Olay günü kaydedilen yaka kamerası görüntülerinin de aralarında önceden bir bağlantı olmadığını gösterdiği belirtildi.

West'in hayatta olan akrabalarının bulunduğu belirlendi. Sguros'un bu süreçte West'in cenazesinin yakılmasını sağladığı da bildirildi.

MİRASÇILAR EVİ SATMAK İSTEYİNCE ORTAYA ÇIKTI

Soruşturmada, Sguros'un Ağustos 2022'de West'e ait iki katlı eve taşındığı ve yıllarca burada yaşadığı belirtildi. Ölen adamın adına kayıtlı faturaları ödediği, evin kapı ve pencerelerini değiştirmek için 8 bin dolarlık izin başvurusunda bulunduğu tespit edildi.

Olay, West'in mirasçılarının evi satmak için harekete geçmesiyle ortaya çıktı. Mahkeme belgelerine göre Sguros, evin tehlikeli durumda olduğunu ve işgalcilerin mülke yerleşmesini önlemek amacıyla burada kaldığını savundu.

Mülke 214 bin dolardan fazla harcadığını ve tadilatlarla evin değerini artırdığını öne süren Sguros, anahtarları gerçek sahiplerine teslim ettikten sonra yaptığı tadilatlar için para talep etti.

Sguros'a yöneltilen beş suçlama arasında görevi kötüye kullanma ve ölen bir kişinin kimliğini suç amacıyla kullanma da bulunuyor. Polis memurunun suçlamalara ilişkin henüz bir açıklama yapmadığı bildirildi.