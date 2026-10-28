ABD'nin Arizona eyaletinde havuzda boğulma tehlikesi geçiren 18 aylık Vincent, hastanede ölü ilan edilerek morga kaldırıldı. Yaklaşık dört saat sonra nefes aldığı fark edilen bebeğin ailesi, sağlık personelinin uyarıları dikkate almadığını ve müdahalesiz geçen saatlerin kalıcı sağlık sorunlarına yol açtığını öne sürerek hukuki süreç başlattı.

AA- ABD'nin Arizona eyaletinde havuzda boğulma tehlikesi geçirdikten sonra hastanede ölü ilan edilen 18 aylık Vincent'ın, morga kaldırılmasından yaklaşık dört saat sonra hayatta olduğu anlaşıldı. Aile, bebeğin tıbbi müdahaleden uzak kaldığı saatlerin kalıcı sağlık sorunlarına yol açtığını öne sürüyor.

8 Şubat'ta ailesinin evindeki havuzda bilincini kaybeden Vincent, acil olarak Mercy Gilbert Medical Center'a kaldırıldı. Hastanede doktor Arian Tusi tarafından ölü ilan edilen bebek, akşam saatlerinde morga götürüldü.

HEMŞİRE VE POLİSİN UYARILARININ DİKKATE ALINMADIĞI İDDİASI

İddiaya göre bir hemşire bebeğin nabzının attığını bildirdi ancak doktor Tusi çocuğu yeniden değerlendirmedi. Doktorun, kan gazı ölçümlerini gerekçe göstererek yaşam belirtilerini dikkate almadığı ileri sürüldü.

Hastanede bulunan bir polis memurunun da Vincent'tan nefes alma sesleri duyduğunu yetkililere bildirdiği, buna rağmen ölüm kararının değiştirilmediği belirtildi.

Morgda yaklaşık dört saat sonra inceleme yapan bir adli tıp görevlisi, bebeğin nefes almaya devam ettiğini fark etti. Vincent, tedavi için Phoenix'teki başka bir hastaneye sevk edildi.

AİLE HUKUKİ SÜREÇ BAŞLATTI

Olaydan sekiz ay sonra iki yaşına giren Vincent'ın yürüyemediği, konuşamadığı ve tek başına oturamadığı belirtildi. Çocuğun beslenmesi de yalnızca özel bir tüp aracılığıyla sağlanabiliyor.

Aile, hastanede ağır ihmal yaşandığını savunarak Mercy Gilbert Medical Center ve sorumlu sağlık personeli hakkında hukuki süreç başlattı. Doktorun hemşire ve polis memurunun uyarılarını dikkate almamasının çocuklarının yaşamını geri dönülmez biçimde etkilediğini ileri sürdü.