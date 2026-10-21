Bir süredir hakkında öldüğü iddiaları dolayan Kuzey Kore lideri Kim Jong-un’un yeni fotoğrafları yayımlandı. Kuzey Kore devlet medyası, beyin kanaması geçirerek öldüğü söylenen liderin, bir giyim ve ayakkabı sergisini gezdiği fotoğrafları yayımladı.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un’un beyin kanaması geçirerek öldüğü yönündeki iddiaların ardından yeni fotoğrafları yayımlandı. Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansı (KCNA), Kim’in pazartesi günü bir giyim ve ayakkabı sergisini ziyaret ettiğini duyurdu.

Yayımlanan görüntülerde Kim Jong-un’un sergiyi gezdiği ve ayakkabıları incelediği görüldü.

Ancak fotoğraflar bağımsız kaynaklarca doğrulanmadı. Görüntülerin tam olarak ne zaman çekildiği de bilinmiyor.

ÖLÜM İDDİALARI SOSYAL MEDYADA YAYILDI

Kim Jong-un’un öldüğü yönündeki iddialar, ABD’de yaşayan ve Çin Demokrasi Partisi ile bağlantılı Çinli muhalif Wanjun Xie’nin X platformunda yaptığı paylaşımların ardından gündeme geldi.

Xie, Kim’in hayatını kaybettiğini ve kız kardeşi Kim Yo Jong’un ülke yönetimini devraldığını öne sürdü.

Xie, pazar günü yaptığı bir başka paylaşımda ise Kim Jong-un’un ağır bir beyin kanaması geçirerek komaya girdiğini iddia etti. Ancak bu iddiaları doğrulayan bağımsız bir açıklama yapılmadı.