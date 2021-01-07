Okmeydanı’nda tüm giriş çıkışlar tutuldu
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Okmeydanı’nda tüm giriş çıkışlar tutuldu

Şişli Okmeydanı’nda polis ekipleri bölgenin tüm giriş çıkışlarını kapatarak arama noktaları oluşturdu. Durdurulan araçlar didik didik aranırken kişilere üst araması ve GBT sorgusu yapıldı. Asayiş ekiplerinin yaptığı denetime özel harekat polisi destek verdi.

FOTO: DHA

Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Okmeydanı’nda geniş kapsamlı asayiş denetimi yaptı. Halkın huzur ve güvenliğini sağlamak için yapılan denetimde bölgenin tüm giriş ve çıkışlarında arama noktaları oluşturuldu.

FOTO: DHA

Asayiş ekiplerinin yaptığı denetime özel harekat ve yunus ekiplerinin yanı sıra birçok birimden polis ekibi destek verdi. Durdurulan araçlar didik didik aranırken kişilere de üst araması ve Genel Bilgi Toplama (GBT) yapıldı.

FOTO: DHA

Arama noktalarında yapılan denetimin yanı sıra mahalle içinde devriye gezen polis ekipleri şüpheli buldukları kişiler ile ilgili çalışma yaptı. (DHA)

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