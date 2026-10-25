Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, Lille galibiyetinin ardından Fenerbahçe derbisinin hazırlıklarına odaklandı. Kritik mücadele öncesinde ilk 11’ini büyük ölçüde netleştirdiği belirtilen sarı-kırmızılılarda, özellikle orta sahada değişikliğe gidilmesi bekleniyor.

DERBİ KADROSU ŞEKİLLENİYOR

Bu sezon ilk kez tam kadro sahaya çıkmaya hazırlanan Galatasaray’da teknik direktör Okan Buruk’un, Fenerbahçe karşılaşması öncesinde kadro planlamasını büyük ölçüde tamamladığı öne sürüldü.

Son Lille maçına kıyasla ilk 11’de değişiklik yapması beklenen deneyimli teknik adamın, orta sahada farklı bir tercihe yöneleceği ifade ediliyor.

SARA YEDEK KULÜBESİNE, LEMINA İLK 11’E

Orta sahada fiziksel gücü artırmayı hedeflediği belirtilen Okan Buruk’un, Gabriel Sara’yı yedek kulübesine çekerek Mario Lemina’ya ilk 11’de görev vermesi bekleniyor. Bu senaryoda Lemina’nın, Lucas Torreira ile birlikte orta sahanın merkezinde forma giymesi öngörülüyor.

SAĞ BEKTE SALLAI TERCİHİ

Sağ bekte de alternatifleri değerlendiren Okan Buruk’un, Barış Alper Yılmaz’ın bu bölgedeki performansından memnun olduğu belirtiliyor. Ancak derbide Roland Sallai’nin sağ bekte görev alabileceği ifade ediliyor.

BATRAKOV DERBİNİN ÖNEMLİ KOZLARINDAN BİRİ

Barcelona ve Lille maçlarında sergilediği performansla dikkat çeken Aleksey Batrakov’un da Fenerbahçe karşılaşmasında takımın önemli kozlarından biri olması bekleniyor.

GALATASARAY’IN MUHTEMEL 11’İ

Galatasaray’ın Fenerbahçe derbisine Uğurcan Çakır, Sallai, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Jakobs, Torreira, Lemina, Batrakov, Barış Alper Yılmaz, Yunus Akgün ve Osimhen’den oluşan ilk 11’le çıkması bekleniyor.