Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, bu kez futbol kariyeriyle değil, özel hayatına ilişkin ortaya atılan bir iddiayla gündeme geldi. Buruk'un Türk asıllı Rus Ayris Kurteş ile yakınlaştığı ve ikili arasında yeni bir ilişkinin başladığı öne sürüldü.
Magazin kulislerine yansıyan iddiaya göre Okan Buruk ile Ayris Kurteş'in tanışmasına İrfan Sarıoğlu aracılık etti. Tanışmalarının ardından yakınlaştıkları ileri sürülen ikilinin ilişki yaşamaya başladığı iddia edildi.
TARAFLARDAN HENÜZ AÇIKLAMA GELMEDİ
Okan Buruk ile Ayris Kurteş arasında aşk yaşandığı yönündeki iddialar henüz doğrulanmadı. İkiliden konuya ilişkin herhangi bir açıklama da gelmedi.