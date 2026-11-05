Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un Türk asıllı Rus Ayris Kurteş ile yeni bir ilişkiye başladığı iddia edildi. Magazin gündemine bomba gibi düşen iddiada, ikiliyi bir araya getiren isim de ortaya çıktı.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, bu kez futbol kariyeriyle değil, özel hayatına ilişkin ortaya atılan bir iddiayla gündeme geldi. Buruk'un Türk asıllı Rus Ayris Kurteş ile yakınlaştığı ve ikili arasında yeni bir ilişkinin başladığı öne sürüldü.

Magazin kulislerine yansıyan iddiaya göre Okan Buruk ile Ayris Kurteş'in tanışmasına İrfan Sarıoğlu aracılık etti. Tanışmalarının ardından yakınlaştıkları ileri sürülen ikilinin ilişki yaşamaya başladığı iddia edildi.

TARAFLARDAN HENÜZ AÇIKLAMA GELMEDİ

Okan Buruk ile Ayris Kurteş arasında aşk yaşandığı yönündeki iddialar henüz doğrulanmadı. İkiliden konuya ilişkin herhangi bir açıklama da gelmedi.