Eski Ankara ve İstanbul Emniyet Müdürü, eski OHAL Bölge Valisi ve Devlet Bakanı Ünal Erkan, tedavi gördüğü hastanede 85 yaşında hayatını kaybetti. Erkan, yarın Ankara’da düzenlenecek cenaze töreninin ardından Gölbaşı Mezarlığı’nda son yolculuğuna uğurlanacak.

Türk güvenlik ve siyaset dünyasının tanınmış isimlerinden, eski OHAL Bölge Valisi ve eski Devlet Bakanı Ünal Erkan, 85 yaşında hayatını kaybetti. Bir süredir sağlık sorunları nedeniyle tedavi gören Erkan’ın vefat haberi üzüntü yarattı. Erkan’ın cuma günü Ankara’da düzenlenecek törenin ardından son yolculuğuna uğurlanacağı bildirildi.

TERÖRLE MÜCADELE DÖNEMİNİN ÖNEMLİ İSİMLERİNDENDİ

Kamu görevine emniyet teşkilatında başlayan Ünal Erkan, kariyeri boyunca devletin önemli kademelerinde görev yaptı. İstanbul ve Ankara emniyet müdürlüklerinin yanı sıra Emniyet Genel Müdürlüğü görevini de üstlendi.

Özellikle terör olaylarının yoğun yaşandığı dönemde Olağanüstü Hal (OHAL) Bölge Valisi olarak görev yapan Erkan, güvenlik bürokrasisinin öne çıkan isimleri arasında yer aldı.

MİLLETVEKİLLİĞİ VE DEVLET BAKANLIĞI GÖREVLERİNDE BULUNDU

Emniyet teşkilatındaki görevlerinin ardından siyasete atılan Ünal Erkan, Ankara milletvekili olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde görev yaptı. Erkan, siyasi kariyeri boyunca Devlet Bakanlığı görevini de yürüttü.

Güvenlik bürokrasisinden siyasete uzanan kariyeriyle tanınan Erkan, kamu yönetiminde farklı sorumluluklar üstlendi.

CUMA GÜNÜ ANKARA’DA TOPRAĞA VERİLECEK

Ünal Erkan’ın cenaze programı da belli oldu. Erkan için cuma günü Ankara’daki Ahmet Hamdi Akseki Camii’nde cenaze töreni düzenlenecek.

Öğle namazının ardından kılınacak cenaze namazı sonrasında Erkan’ın naaşı, Ankara Gölbaşı Mezarlığı’nda toprağa verilecek.

"SÜPER VALİ" OLARAK ANILIYORDU

Erzurum'da doğan Erkan, Polis Akademisi'ni bitirdikten sonra Ankara ve İstanbul emniyet müdürlükleri ile Edirne Valiliği görevlerinde bulundu. Emniyet Genel Müdürlüğü görevini 9 Temmuz 1991 ile 18 Şubat 1992 arasında yürüttü. Bu görevi Necati Bilican'dan devralan Erkan, yerini Yılmaz Ergun'a bıraktı.

Diyarbakır'da Necati Çetinkaya'nın ardından OHAL Bölge Valiliği yapan Erkan, kamuoyunda “Süper Vali” olarak da anılıyordu. Doğrudan İçişleri Bakanlığına bağlı olan bu görev, bölgedeki il valilerinin üzerinde geniş ve olağanüstü yetkiler içeriyordu.

DYP'DEN MECLİS'E GİRDİ

Erkan, 1995 yılında Mehmet Ağar ve Hayri Kozakçıoğlu ile aynı dönemde görevinden istifa ederek DYP'ye katıldı. 24 Aralık 1995 seçimlerinde Ankara milletvekili seçildi ve 18 Nisan 1999'a kadar 20. Dönem milletvekili olarak görev yaptı.

Mesut Yılmaz başbakanlığında kurulan 53. Hükümet'te, 6 Mart-28 Haziran 1996 tarihleri arasında Devlet Bakanlığı görevini üstlendi. Siyasi kariyerini daha sonra MHP'de sürdüren Erkan, partinin Merkez Yönetim Kurulu'nda yer aldı. Bu görevinden 2007 yılında istifa etti.

ADI 1987 MİT RAPORUNDA GEÇMİŞTİ

A Haber'in aktardığına göre Erkan'ın adı, MİT görevlisi Mehmet Eymür'ün 1987 yılında hazırladığı raporda da yer almıştı. Raporda Erkan'ın yanı sıra Nevzat Ayaz ve Mehmet Ağar'ın da mafya ile bağlantılı olduğu iddia edilmişti. Söz konusu iddialarla ilgili Erkan hakkında verilmiş bir yargı kararı bulunmuyor.

Ünal Erkan evli ve üç çocuk babasıydı.