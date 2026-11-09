24 Kasım Öğretmenler Günü yaklaşırken, öğretmenlere bir maaş tutarında ikramiye verilmesini öngören kanun tekliflerinin TBMM'deki durumu merak ediliyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) sunulan teklifler, kamu kurumlarında fiilen öğretmenlik yapanlara her yıl 24 Kasım'da kasım ayındaki net maaşları tutarında ikramiye ödenmesini öngörüyor.

YENİ Parti Antalya Milletvekili Mustafa Erdem tarafından 9 Ekim 2026'da TBMM Başkanlığına sunulan 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi, Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülmeyi bekliyor.

ÖĞRETMENLERE BİR MAAŞ TUTARINDA İKRAMİYE ÖNERİSİ

TBMM kayıtlarında 2/3941 esas numarasıyla yer alan kanun teklifi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na yeni bir madde eklenmesini öngörüyor.

Teklifin birinci maddesine göre, Kanun'un ek 32'nci maddesinde belirtilen ve fiilen öğretmenlik yapan kamu görevlilerine kasım ayındaki net maaşları tutarında Öğretmenler Günü ikramiyesi ödenecek.

Düzenlemenin yasalaşması halinde, kapsama giren öğretmenlere her yıl 24 Kasım'da bir defaya mahsus olmak üzere bir aylık net maaşları tutarında ek ödeme yapılması amaçlanıyor. Teklifin mevcut hali, özel okullarda görev yapan öğretmenleri kapsamıyor.

TEKLİFİN GEREKÇESİNDE EKONOMİK KOŞULLARA DİKKAT ÇEKİLDİ

Kanun teklifinin gerekçesinde, öğretmenliğin yalnızca eğitim ve öğretim faaliyetlerinden ibaret olmadığı, aynı zamanda gelecek kuşakların yetiştirilmesinde önemli sorumluluklar üstlendiği vurgulandı.

Öğretmenlere hak ettikleri değerin verilmesi gerektiği belirtilen gerekçede, ekonomik koşullarının iyileştirilmesine yönelik düzenlemelerin önemine dikkat çekildi.

Teklifin, öğretmenlerin ekonomik koşullarını iyileştirmek ve mesleki motivasyonlarını artırmak amacıyla hazırlandığı ifade edildi.

BENZER İKRAMİYE TEKLİFLERİ DE MECLİS'TE

Öğretmenlere 24 Kasım'da ikramiye verilmesini öngören başka kanun teklifleri de TBMM gündeminde bulunuyor.

YENİ Parti Karaman Milletvekili İsmail Atakan Ünver tarafından 8 Ekim 2026'da sunulan 2/3938 esas numaralı teklif, öğretmenlere her eğitim öğretim yılının başladığı ayda öğretim yılına hazırlık ödeneği verilmesini ve 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde bir maaş tutarında ikramiye ödenmesini öngörüyor.

YENİ Parti Denizli Milletvekili Şeref Arpacı tarafından 23 Eylül 2026'da sunulan teklif de öğretmen unvanlı kadrolarda görev yapan ve fiilen öğretmenlik yapan kamu görevlilerine kasım ayındaki net maaşları tutarında ikramiye verilmesini amaçlıyor.

Söz konusu iki teklif de TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda bulunuyor.

24 KASIM'DA ÖĞRETMENLERE İKRAMİYE VERİLECEK Mİ?

Öğretmenlere bir maaş tutarında ikramiye verilmesini öngören teklifler henüz komisyondan geçerek yasalaşmadı.

İkramiye ödemesinin yapılabilmesi için tekliflerden birinin yasama sürecini tamamlaması, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilmesi ve yürürlüğe girmesi gerekiyor. Bu nedenle mevcut durumda öğretmenlere 24 Kasım'da ikramiye ödenmesine ilişkin kesinleşmiş bir karar bulunmuyor.