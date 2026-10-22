“Gel Konuşalım” programının yorumcularından Seray Sever, ünlü sanatçı Yıldız Tilbe hakkında dikkat çeken bir iddiayı canlı yayında paylaştı. Sever, Tilbe’nin bankada unuttuğu ve bilgisi dışında faize yatırıldığı öne sürülen milyonlarca lirayı öğrendiğinde yaşadığı tepkiyi ve sonrasında yaptıklarını anlattı.

“BENİ GÜNAHA SOKUYORSUNUZ” DİYEREK TEPKİ GÖSTERDİ

Seray Sever’in aktardığına göre, bir banka görevlisi Yıldız Tilbe’nin haberi olmadan hesabındaki milyonlarca lirayı faizli mevduata yatırdı. Durumu öğrendiğinde faiz gelirini kabul etmediği öne sürülen sanatçının, banka görevlisine sert tepki gösterdiği belirtildi.

Sever, yaşandığı öne sürülen olayı şu sözlerle anlattı:

"Faize karşı; bankalarda unuttuğu paralar var ve milyonlardan bahsediyoruz. Bankacısı faize koymuş parayı Yıldız'ın haberi olmadan. Sonra söylenince 'Ben almam parayı, beni günaha sokuyorsunuz' diyerek sinirleniyor. O para sonra alınıyor keselerle, kendisi hazırlıyor. Keseleri ihtiyaç sahibine kendisi dağıtıyor."

YILDIZ TİLBE, GAZZE'YE YAPTIĞI BAĞIŞLA DA GÜNDEME GELMİŞTİ

Yardımseverliğiyle de tanınan Yıldız Tilbe, yakın zamanda Gazze’de yürütülen Çadırkent projesine yaptığı bağışla gündeme gelmişti. Ünlü sanatçının projeye 300 bin dolar, yaklaşık 13 milyon lira bağışladığı belirtilmişti.