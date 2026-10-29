Avustralya’da iki genç öğrencisine yönelik cinsel suçlardan 15 ay hapis cezasına çarptırılan 32 yaşındaki evli öğretmen Tayla Lee Brailey’nin mahkemedeki savunması gündem oldu. Brailey, bipolar bozukluğun muhakeme yeteneğini etkilediğini ve cinsel dürtülerini artırdığını öne sürdü.

Olay, Ağustos 2024'te 17 yaşındaki bir öğrencisiyle cinsel ilişkiye girdiği gerekçesiyle öğretmenin tutuklanmasıyla ortaya çıktı. Kefaletle serbest bırakılan Brailey, birkaç hafta sonra 16 yaşındaki başka bir öğrencisine yönelik cinsel taciz suçlamasıyla yeniden gözaltına alındı.

Mahkemede, öğretmenin söz konusu öğrenciyle internet üzerinden iletişim kurduğu ve uygunsuz mesajlar gönderdiği de belirtildi.

Duruşmada, olayların öğrenciler üzerindeki etkileri de ele alındı. Hakim Elizabeth Ryan, mağdur öğrencinin yaşananlar nedeniyle utanç duyduğunu, okulunu tamamlamadan ayrılmak zorunda kaldığını ve arkadaşlarıyla ilişkilerinin zarar gördüğünü ifade etti.

EVLİLİĞİNİ VE ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNİ KAYBETTİ

Savunma makamı, Brailey'ye teşhis konulan bipolar bozukluğun davranışlarını ve karar verme yetisini etkilediğini ileri sürdü. Ancak hakim Ryan, öğretmenin mesleki konumunu kötüye kullandığını ve öğrencilerin kendisine duyduğu güveni istismar ettiğini vurguladı.

Hakim, Brailey'nin davranışlarının yanlış olduğunu bilmesine rağmen bu eylemleri sürdürdüğüne dikkat çekerek hapis cezası dışında bir yaptırımın uygun olmayacağına hükmetti.

Mahkeme, 17 yaşındaki öğrenciyle cinsel ilişki suçundan dokuz ay, 16 yaşındaki öğrenciye yönelik cinsel taciz suçundan ise bir yıl hapis cezası verdi. Cezalar kapsamında toplam 15 ay hapis yatmasına karar verilen eski öğretmenin, 15 yıl boyunca çocuk koruma sicilinde tutulacağı bildirildi.

Öğretmenlik mesleğini ve evliliğini kaybettiği belirtilen Brailey'nin, Nisan 2027'de şartlı tahliye için uygun hale gelebileceği aktarıldı.