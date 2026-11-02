Yurt dışına çıkmak isteyen öğrenciler için pasaport harcı muafiyeti önemli bir avantaj sağlıyor. Ancak bu haktan herkes yararlanamıyor. Yaş sınırı, öğrencilik durumu ve başvuru belgeleri belirleyici oluyor.

Yurt dışında eğitim almak, öğrenci değişim programlarına katılmak veya tatil yapmak isteyen gençlerin en önemli masraflarından biri pasaport oluyor. Özellikle birden fazla seyahat planlayan öğrenciler, pasaport ücretlerini önceden hesaplamak istiyor.

Türkiye'de belirli koşulları taşıyan öğrenciler için harçsız pasaport uygulaması bulunuyor. Bu uygulama sayesinde öğrenciler, normal şartlarda ödenmesi gereken pasaport harcından muaf tutulabiliyor.

25 YAŞ SINIRI ÖNEM TAŞIYOR

Harçsız pasaport uygulamasında temel koşullardan biri 25 yaşını doldurmamış olmak. Bunun yanında kişinin mevzuata uygun biçimde öğrenci statüsünde bulunması gerekiyor.

Sadece öğrenci olduğunu söylemek yeterli değil. Başvuru sırasında öğrencilik durumunun resmî sistemlerden doğrulanması veya gerekli belgenin sunulması istenebiliyor.

PASAPORT DEFTER BEDELİ AYRICA HESAPLANIYOR

Öğrencilerin en fazla karıştırdığı konulardan biri harç muafiyeti ile tamamen ücretsiz pasaport arasındaki fark. Harçtan muaf olmak, pasaport defter bedelinin de ödenmeyeceği anlamına gelmiyor.

Bu nedenle başvuru yapacak öğrencilerin güncel defter bedelini dikkate alması gerekiyor. Böylece başvuru sırasında beklenmedik bir ödeme ile karşılaşılmasının önüne geçilebilir.

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ HANGİ BELGELERİ HAZIRLAMALI?

Başvuru öncesinde öğrencilerin kimlik belgelerini, biyometrik fotoğraflarını ve gerekiyorsa öğrenci belgelerini hazırlaması gerekiyor. Öğrencilik bilgilerinin e-Devlet üzerinden görüntülenebilmesi işlemleri kolaylaştırabiliyor.

Ancak sistemde öğrencilik bilgisi görünmeyen veya kayıt durumunda değişiklik bulunan kişilerin ilgili eğitim kurumundan belge alması gerekebilir. Başvuru koşulları, kişinin durumuna göre ayrıca değerlendiriliyor

YURT DIŞI EĞİTİM PLANLAYANLARA ÖNEMLİ UYARI

Harçsız pasaport sahibi olmak, gidilecek ülkeye vizesiz giriş hakkı kazandırmıyor. Öğrencilerin seyahat öncesinde vize gerekliliğini ve eğitim amacıyla uygulanacak özel koşulları araştırması gerekiyor.

Özellikle Erasmus, dil eğitimi ve uzun süreli üniversite programlarına katılacak kişilerin pasaport geçerlilik süresini önceden kontrol etmesi önemli. Vize başvurusu sırasında pasaport süresinin yetersiz olması planların aksamasına neden olabilir.

BAŞVURU ÖNCESİ RESMÎ KONTROL ŞART

Öğrencilerin başvuru öncesinde Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün güncel duyurularını incelemesi gerekiyor. Yaş, öğrencilik ve belge koşulları birlikte değerlendirilmeden işlem yapılmamalı.

Harç muafiyeti, özellikle gençlerin yurt dışı eğitim planlarında maliyetleri azaltabilecek önemli bir imkân. Ancak bu avantajdan yararlanmak için gerekli şartların tamamının karşılanması gerekiyor.