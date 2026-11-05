Milyonlarca öğrenci ve velinin beklediği kasım ara tatili için geri sayım başladı. Milli Eğitim Bakanlığı 2026-2027 eğitim öğretim yılı takvimini açıkladı. Peki okullar hangi gün kapanacak, tatil ne zaman bitecek?

Milyonlarca öğrenci ve velinin beklediği kasım ara tatili için geri sayım başladı. Milli Eğitim Bakanlığı 2026-2027 eğitim öğretim yılı takvimini açıkladı. Peki okullar hangi gün kapanacak, tatil ne zaman bitecek?

2026-2027 eğitim öğretim yılında ilk dönem ara tatilinin tarihi belli oldu. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan çalışma takvimine göre öğrenciler kasım ayında kısa bir tatil yapacak. Tatil planlarını şimdiden hazırlamak isteyen veliler ise ara tatilin başlangıç ve bitiş tarihlerini araştırmaya başladı.

Bakanlığın açıkladığı takvime göre kasım ara tatili 16 Kasım 2026 Pazartesi günü başlayacak. Öğrenciler 20 Kasım Cuma günü sona erecek tatilin ardından hafta sonuyla birlikte toplam 9 gün dinlenme fırsatı bulacak.

OKULLAR NE ZAMAN TATİLE GİRECEK?

Birinci dönem 14 Eylül 2026 Pazartesi günü başladı. Kasım ara tatilinin ardından öğrenciler yeniden ders başı yapacak. Tatil sonrasında eğitim öğretim faaliyetleri kaldığı yerden devam edecek.

Ara tatil özellikle şehir dışına çıkmayı planlayan aileler tarafından yakından takip ediliyor. Öğrencilerin dinlenmesi, eksik konularını tamamlaması ve ikinci döneme daha hazırlıklı başlaması açısından bu dönem önem taşıyor.

YARIYIL TATİLİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Milli Eğitim Bakanlığının takvimine göre birinci dönem 22 Ocak 2027 Cuma günü sona erecek. Yarıyıl tatili ise 25 Ocak Pazartesi günü başlayacak ve 5 Şubat Cuma günü tamamlanacak.

İkinci dönem 8 Şubat 2027 Pazartesi günü başlayacak. İkinci dönem ara tatili 8-12 Mart 2027 tarihleri arasında yapılacak. 2026-2027 eğitim öğretim yılı ise 25 Haziran 2027 Cuma günü sona erecek.

Velilerin tatil planlarını Bakanlığın açıkladığı takvime göre yapması gerekiyor. Şu an için ara tatil tarihlerinde değişiklik olduğuna ilişkin bir açıklama bulunmuyor.