14 yaşındaki öğrenci, mesleki eğitim almak için gitti oto tamircisinde iş yeri sahibi tarafından feci şekilde dövüldü. Gözaltına alınan esnaf adli kontrolle serbest kaldı .

Şehirler ve yaptıkları işler değişse de Mesleki Eğitim Merkezi (MESEM) öğrencilerinin çilesi bitmek bilmiyor. Sık sık öğrenci ölümleriyle gündeme gelen MESEM’de bu kez de feci bir dayak vakası yaşandı. Tekirdağ’ın Kapaklı ilçesinde, mesleki eğitim almak için Sanayi Sitesi’ndeki bir oto tamirhanesinde çalışan 14 yaşındaki F.K., iş yeri sahibi Abdulkadir K. tarafından feci şekilde dövüldü.

SERBEST BIRAKILDI

F.K., iddiaya göre 24 Eylül’de okul kıyafetindeki eksiklik nedeniyle okula gitmedi. Ertesi gün oto tamirhanesine giden F.K.’yi işletmeci Abdulkadir K., okula gitmeyip iş yerine de gelmediği gerekçesiyle darp etti. Abdulkadir K.’nin F.K.’yi tekme, tokat ve yumrukla dövdüğü anlar, iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Bu görüntüleri temin eden öğrenci, annesine izletti. Talihsiz anne, hastaneye giderek darp raporu aldıktan sonra Abdulkadir K.’den şikâyetçi oldu.

Çektiği video ile yaşadıklarını anlatan anne, verdiği şikâyet dilekçesinde, “Henüz 14 yaşında olan bir çocuğun, meslek öğrenmek amacıyla bulunduğu bir ortamda tekrarlayan fiziksel şiddete maruz kalmasının üzerinde oluşturduğu psikolojik etkiler konusunda ciddi endişe duymaktayım. Olayın yalnızca işyeri veya MESEM uygulamaları yönünden değil, çocuğa yönelik fiziksel şiddet, kötü muamele kapsamında değerlendirilmesini istiyorum” dedi.

Gelişmelerin ardından gözaltına alınan iş yeri sahibi, sevk edildiği adliyede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.