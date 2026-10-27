Ocak 2027 maaş zamları için gözler ekim ayı enflasyon verilerine çevrildi. Dört aylık enflasyon farkının netleşmesi beklenirken, ekonomi gazetecisi Faruk Erdem, en düşük emekli maaşının yapılacak yasal düzenlemelerle 30 bin TL sınırına yaklaşabileceğini öngördü.

Yıl sonunun yaklaşmasıyla milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisi ile memur ve memur emeklisinin gözü Ocak 2027 zam oranlarına çevrildi. Enflasyon tahminlerine göre emekli aylıklarına yüzde 9-10, memur maaşları ve memur emeklisi aylıklarına ise yüzde 7-8 aralığında zam yapılması öngörülüyor.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞINDA 30 BİN TL BEKLENTİSİ

Orta Vadeli Program (OVP), Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi, Anadolu Ajansı ve Finansal Kurumlar Birliği'nin tahminleri, yıllık enflasyonun yüzde 28-30 bandında gerçekleşebileceğine işaret ediyor. Bu projeksiyonlar doğrultusunda SSK ve Bağ-Kur emeklileri için 6 aylık enflasyon farkının yüzde 9-10 arasında oluşması bekleniyor.

Merkez Bankası'nın yüzde 29,63'lük ortalama anket tahmini baz alındığında, SSK ve Bağ-Kur emeklileri için zam oranı yüzde 10,08 olarak hesaplanıyor. Bu senaryoda, mevcut en düşük memur emeklisi maaşı olan 23 bin 552 TL'nin 25 bin 926 TL seviyesine yükselmesi öngörülüyor.

A Para yayınında konuşan ekonomi yazarı Faruk Erdem, taban maaşlar için hükümetin düzenleme yapabileceğini belirterek, "Hesaplamalar 26-27 bin TL bandını gösterse de ben bu rakamın yasal düzenlemeyle yukarı doğru yuvarlanarak 30 bin TL’ye yaklaşacağını düşünüyorum" değerlendirmesinde bulundu.

EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI 75 BİN TL'Yİ AŞABİLİR

Dört farklı enflasyon tahmininin ortalamasına göre memur ve memur emeklileri için yüzde 2,88 puanlık enflasyon farkı oluşması bekleniyor. Bu farkın eklenmesiyle ocak ayında memur ve memur emeklilerinin zam oranının yüzde 8,02 seviyesinde gerçekleşeceği tahmin ediliyor.

Bu artışın uygulanması durumunda en düşük memur maaşının 75 bin 856 TL'ye, en düşük memur emeklisi aylığının ise 34 bin 55 TL'ye yükselmesi hesaplanıyor.

GÖZLER 3 OCAK'TA AÇIKLANACAK ENFLASYON VERİSİNDE

Ocak 2027 zamlarına ilişkin kesin oranlar, 3 Ocak 2027'de açıklanması beklenen aralık ayı enflasyon verisinin ardından netleşecek. Refah payı ve taban maaş düzenlemesi yapılıp yapılmayacağı ise hükümetin alacağı kararlar ve olası yasal düzenlemelerle belli olacak.