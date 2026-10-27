Türkiye genelinde milyonlarca gayrimenkul sahibini ilgilendiren 2026 yılı emlak vergisi ikinci taksit ödemeleri 1 Kasım’da başlıyor. Mükelleflerin gecikme cezasıyla karşılaşmamak için ödemelerini 30 Kasım 2026 tarihine kadar tamamlaması gerekiyor.

2026 yılı emlak vergisinde ikinci taksit dönemi 1 Kasım'da başlayacak. Mükelleflerin ödemelerini 30 Kasım mesai bitimine kadar tamamlaması gerekiyor.

Belirlenen süre içinde ödenmeyen vergi borçlarına aylık yüzde 3,7 gecikme faizi uygulanacak. Örneğin, zamanında yatırılmayan 6 bin TL tutarındaki borç, ilk ayın sonunda 222 TL faiz eklenerek 6 bin 222 TL'ye çıkacak.

ÖDEMELER NEREDEN YAPILACAK?

Emlak vergisi ödemelerini mevcut gayrimenkul sahipleri ile 2025 yılında yeni taşınmaz satın alan mükellefler yapıyor. Ödemeler şu kanallardan gerçekleştirilebiliyor:

-Mülkün bağlı bulunduğu ilçe belediyesinin vezneleri

-e-Devlet Kapısı üzerinden sunulan çevrimiçi ödeme hizmetleri

-Belediyelerin resmi internet sitelerindeki e-belediye ödeme sistemleri

-Anlaşmalı bankaların şubeleri, internet bankacılığı ve ATM'leri

TEK KONUT İÇİN SIFIR ORAN ŞARTI

Türkiye sınırları içinde brüt 200 metrekareyi geçmeyen tek meskene sahip belirli mükellefler, sıfır oranlı emlak vergisinden yararlanabiliyor. Hisseli dahi olsa birden fazla evi bulunanlar ise muafiyet hakkını kaybediyor.

2027–2029 İÇİN ARTIŞ HESABI DEĞİŞTİ

Emlak Vergisi Kanunu'ndaki yeni düzenleme, takip eden yıllarda emlak vergi değerlerinin artırılmasında esas alınan oranı da değiştirdi.

Eski uygulamada ara yıllarda emlak vergi değerleri, yeniden değerleme oranının yarısı kadar artırılıyordu. Yeni düzenlemeyle mükellefiyetin başlangıç yılını takip eden yıldan itibaren her yıl, bir önceki yılın yeniden değerleme oranının tamamı esas alınacak. Bu güncelleme 2027, 2028 ve 2029 yılları için geçerli olacak.