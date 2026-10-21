Meteoroloji Genel Müdürlüğünün (MGM) 21 Ekim 2026 tarihli hava durumu tahminlerine göre, Türkiye’nin bazı bölgelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak. Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu’nun doğusu ve Güneydoğu Anadolu’nun doğusunda yağış beklenirken İstanbul, Ankara ve İzmir’de yağış öngörülmüyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün son değerlendirmelerine göre, Türkiye’nin kuzey, iç ve doğu kesimlerinde parçalı, yer yer çok bulutlu bir hava hâkim olacak. Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu ve Artvin çevrelerinde, Doğu Anadolu’nun doğusunda ve Güneydoğu Anadolu’nun doğusunda yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek.

Diğer bölgelerde ise havanın az bulutlu ve açık geçmesi bekleniyor.

Öte yandan Marmara, İç Ege, Batı Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu ve Batı Karadeniz’in iç kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis etkili olacak. Görüş mesafesinin azalabileceği saatlerde sürücülerin dikkatli olması gerekiyor.

İSTANBUL, ANKARA VE İZMİR’DE BUGÜN YAĞMUR YAĞACAK MI?

İstanbul’da 21 Ekim Çarşamba günü parçalı bulutlu bir hava bekleniyor. Kentte yağış tahmin edilmezken sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis görülebilecek.

Ankara’da parçalı ve az bulutlu bir havanın etkili olması bekleniyor. Başkentte de yağış öngörülmüyor.

İzmir’de ise havanın parçalı ve az bulutlu geçeceği, sıcaklığın gün içinde 25 dereceye kadar yükseleceği tahmin ediliyor.

21 EKİM İL İL HAVA DURUMU

MARMARA BÖLGESİ

Bölgenin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

-Bursa: 11°C / 23°C – Parçalı bulutlu

-Çanakkale: 10°C / 22°C – Parçalı bulutlu

-İstanbul: 13°C / 20°C – Parçalı bulutlu

-Kırklareli: 11°C / 23°C – Parçalı bulutlu

EGE BÖLGESİ

Bölgenin parçalı ve az bulutlu geçmesi bekleniyor. İç kesimlerde gece ve sabah saatlerinde pus ve sis görülebilecek.

-Afyonkarahisar: 4°C / 18°C – Parçalı ve az bulutlu

-Denizli: 10°C / 23°C – Parçalı ve az bulutlu

-İzmir: 12°C / 25°C – Parçalı ve az bulutlu

-Muğla: 7°C / 23°C – Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ BÖLGESİ

Bölgenin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Batı Akdeniz’in iç kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

-Adana: 15°C / 29°C – Parçalı ve az bulutlu

-Antalya: 15°C / 27°C – Parçalı ve az bulutlu

-Burdur: 5°C / 21°C – Parçalı ve az bulutlu

-Hatay: 15°C / 26°C – Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU BÖLGESİ

Bölgenin parçalı ve az bulutlu geçmesi bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis görülebilecek.

-Ankara: 4°C / 18°C – Parçalı ve az bulutlu

-Eskişehir: 5°C / 19°C – Parçalı ve az bulutlu

-Konya: 6°C / 18°C – Parçalı ve az bulutlu

-Nevşehir: 4°C / 17°C – Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ BÖLGESİ

Bölgenin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerde gece ve sabah saatlerinde pus ve sis bekleniyor.

-Bolu: 7°C / 20°C – Parçalı bulutlu

-Kastamonu: 3°C / 19°C – Parçalı bulutlu

-Sinop: 15°C / 23°C – Parçalı bulutlu

-Zonguldak: 11°C / 20°C – Parçalı bulutlu

ORTA VE DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ

Bölgenin parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu ve Artvin çevrelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

-Amasya: 7°C / 20°C – Parçalı bulutlu

-Rize: 16°C / 21°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

-Samsun: 14°C / 20°C – Parçalı bulutlu

-Trabzon: 16°C / 20°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Bölgenin parçalı ve çok bulutlu, doğu kesimlerinin ise yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçmesi bekleniyor.

-Erzurum: 2°C / 16°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Kars: 3°C / 16°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

-Malatya: 8°C / 21°C – Parçalı bulutlu

-Van: 6°C / 18°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Bölgenin parçalı ve çok bulutlu, doğu kesimlerinin ise yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Diyarbakır: 9°C / 24°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Gaziantep: 12°C / 24°C – Parçalı ve çok bulutlu

Mardin: 15°C / 23°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Şanlıurfa: 15°C / 26°C – Parçalı ve az bulutlu

21 Ekim’de hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün tahminlerine göre, 21 Ekim’de yağışların ağırlıklı olarak Doğu Karadeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun bazı kesimlerinde etkili olması bekleniyor. Batı bölgelerinde ise genel olarak yağışsız bir hava öngörülüyor. Marmara ve bazı iç bölgelerde gece ve sabah saatlerinde görülebilecek sis ve pus nedeniyle vatandaşların dikkatli olması gerekiyor.