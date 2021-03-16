Nilüfer Belediyesi park yaptıracak

Nilüfer Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından yayınlanan ilana göre Nilüfer ilçesindeki muhtelif alanlar için park ve bahçe düzenlemesi yaptırılacak.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Nilüfer Belediyesi sınırları içerisinde muhtelif alanlarda park yapılması yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek. İhale konusu işte 79 çeşit peyzaj saha tanzim işleri yaptırılacak.

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