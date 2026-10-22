İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Sarıgül ailesine yönelik yürütülen kara para aklama soruşturmasında yeni bir gözaltı kararı uygulandı. YENİ Parti Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül’ün koruması Ömer D. gözaltına alındı.

YENİ Parti Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül’ün koruması Ömer D., kara para aklama soruşturması kapsamında gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Sarıgül ailesine yönelik yürütülen soruşturmada, Ömer D. hakkında verilen gözaltı kararı uygulandı.

Soruşturma dosyasına giren bilgilere göre, “A3M2LK48” kod adlı gizli tanık, TBMM 28. Dönem Milletvekili Mustafa Sarıgül’ün özel koruması Ömer D.’nin basına yansıyan görüntülerine ilişkin beyanda bulundu. Gizli tanık, söz konusu görüntülerin montaj olduğunu ortaya koyan bir rapor hazırlanması için girişimde bulunulduğunu öne sürdü.

Bu kapsamda Ulusal Kriminal Büro bünyesinde görev yaptığı belirtilen Uğur K. ile iletişim kurulduğunu iddia eden gizli tanık, rapor karşılığında Mustafa Sarıgül’den 200 bin dolar talep edildiğini ve bu tutar üzerinden anlaşmaya varıldığını ileri sürdü.

MUSTAFA SARIGÜL’ÜN ÖZEL KORUMASI GÖZALTINDA

Soruşturma kapsamında Mustafa Sarıgül’ün yakın korumalığını yaptığı belirtilen Ömer D. gözaltına alındı. Emniyete götürülen şüphelinin işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

SARIGÜL HAKKINDAKİ DOSYA ANKARA’YA GÖNDERİLDİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, milletvekili dokunulmazlığı kapsamında bulunan Mustafa Sarıgül hakkındaki iddialara ilişkin evrakı, ayrı bir dosya üzerinden değerlendirilmek üzere Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderdi. Dosyanın, dokunulmazlığın kaldırılması sürecine ilişkin fezleke hazırlanması amacıyla sevk edildiği belirtildi.

Soruşturma dosyasındaki 200 bin dolarlık anlaşma iddiası ve gizli tanık beyanlarının, yetkili makamlar tarafından yapılacak değerlendirmeler kapsamında ele alınması bekleniyor.

SORUŞTURMA NASIL BAŞLADI?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Alman vatandaşları K.P. ve M.B.’nin, yurt içinde ve yurt dışında kurulan şirketler aracılığıyla kaynağı belirsiz yüksek miktarda paranın aklandığı yönündeki şikâyetleri üzerine soruşturma başlattı.

Müştekiler; 80 milyon avroluk sözleşme düzenlendiğini, 100 milyon avroluk havale yapıldığını, 1 milyar avroluk fonun kamu gücü ve nüfuzu kullanılarak kredi yoluyla yurt dışına çıkarılmasının vaat edildiğini ve 1,5 milyon avro tutarında tekne satışı gerçekleştirildiğini öne sürdü.

Soruşturma kapsamında müştekiler, ellerindeki bilgi ve belgeleri gazeteci Murat Ağırel’e ilettiklerini, belgelerin ilgili kişilere aktarılmasının ardından tehdit edildiklerini iddia etti.

Müşteki ifadeleri, ses ve görüntü kayıtları ile soruşturma kapsamında elde edilen delillerin değerlendirilmesinin ardından Emir Sarıgül, Ömer Sarıgül, Aylin Kotil, Volkan Aslanbaş, Cavidan Tanrah Artuner ve Murat Ağırel hakkında gözaltı kararı verildi. Mustafa Sarıgül hakkındaki iddiaların ise ayrı değerlendirilmek üzere Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderileceği açıklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü operasyonlarda Ömer Sarıgül, Aylin Kotil, Volkan Aslanbaş, Cavidan Tanrah Artuner ve Murat Ağırel gözaltına alındı. Soruşturmanın devamında Caner Baş, Cihan Durak, Zekai Erdem, Cihat Salman, Selim Daşdemir, Özgür Bölükbaşı, Bayram Özata, Cemil Vasken Barın, Zekeriya Yasemin, Mehmet Ali Aslan, Sadullah Ergün ve Uğur Kurtulan da yakalandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Cemil Vasken Barın ile Uğur Kurtulan adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, diğer 15 şüpheli tutuklandı.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Emir Sarıgül’ün emniyetteki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen Sarıgül, savcılık ifadesinin ardından tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hâkimliğine çıkarıldı. Hâkimlik, Emir Sarıgül’ün tutuklanmasına karar verdi.

Mustafa Sarıgül ise daha önce yaptığı açıklamada, konunun ticari bir iş anlaşmazlığı olduğunu savunarak karşı tarafın öne sürdüğü iddiaların gerçek dışı olduğunu belirtmiş ve soruşturma sürecinde masumiyet karinesine saygı gösterilmesi çağrısında bulunmuştu.