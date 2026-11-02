Sarıgül ailesine yönelik kara para aklama soruşturmasında tutuklanan Emir Sarıgül’ün ek ifadesinde, babası Mustafa Sarıgül ile yaşadığı öne sürülen miras anlaşmazlığına ilişkin detaylar ortaya çıktı. YENİ Parti Sözcüsü Zeynel Emre ise Özgür Özel’in Mustafa Sarıgül’den 350 bin dolar aldığı iddiasını kesin bir dille reddetti.

AA- İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen kara para aklama soruşturması kapsamında tutuklanan Emir Sarıgül'ün savcılıkta verdiği ek ifadeye ilişkin ayrıntılar gündeme geldi. Sarıgül'ün ifadesinde, babası Mustafa Sarıgül'ün Özgür Özel'e 350 bin dolar verdiğini öne sürdüğü iddia edildi. Söz konusu iddiaya YENİ Parti Sözcüsü Zeynel Emre'den yanıt geldi. Emre, iddiaları reddederek açıklamaların iftira olduğunu savundu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma, yurt içinde ve dışında kurulan şirketler aracılığıyla kaynağı belirsiz yüksek miktarda paranın aklandığı, yatırım sözleşmelerinde belirtilen amaçların dışına çıkıldığı ve suç gelirlerine yasal görünüm kazandırıldığı iddialarına ilişkin sürüyor.

Soruşturma kapsamında 21 Ekim'de tutuklanan Emir Sarıgül'ün, 30 Ekim'de savcılıkta verdiği ek ifadesine ulaşıldı.

EMİR SARIGÜL'DEN MİRAS VE TAŞINMAZ AÇIKLAMASI

Emir Sarıgül, ek ifadesinde ailesinden kalan mirasa ilişkin açıklamalarda bulundu. 1980 yılında hayatını kaybeden dedesi, eski İstanbul Milletvekili Abdurrahman Köksal­oğlu'ndan annesine miras kalan mal varlığının, annesinin 1984 yılında vefat etmesinin ardından kendisi ve babası Mustafa Sarıgül arasında paylaşıldığını belirtti.

Sarıgül, mirasın dörtte üçünün kendisine, dörtte birinin ise babasına kaldığını ifade etti. 1999 yılında 18 yaşına girmesinin ardından mirasın kendisine devredilmesini istediğini ancak bu talebinin yıllarca karşılanmadığını öne sürdü.

Son yıllarda yaşadığı maddi sıkıntılar nedeniyle miras konusunu yeniden gündeme getirdiğini anlatan Sarıgül, yaklaşık iki yıl önce babasıyla Ankara'da miras taksim sözleşmesi imzaladıklarını iddia etti.

5 TAŞINMAZIN DEVRİ İÇİN SÖZLEŞME İMZALANDIĞINI İLERİ SÜRDÜ

Sarıgül, söz konusu sözleşme kapsamında Nişantaşı, Mecidiyeköy, Marmaris ve Ankara'da bulunan toplam 5 taşınmazın kendisine devredilmesinin taahhüt edildiğini belirtti.

Devir işlemlerinin gerçekleşmemesi ihtimaline karşı 50 milyon dolar ödenmesine ilişkin teminat senedi de düzenlendiğini öne süren Sarıgül, belgelerin asıllarının avukatında bulunduğunu kaydetti.

350 BİN DOLAR İDDİASI GÜNDEME GELDİ

Emir Sarıgül, ek ifadesinde YENİ Parti'nin kuruluş dönemine ilişkin de iddialarda bulundu. Parti binasının tefrişatı için ödeme yapıldığını öne süren Sarıgül, babası Mustafa Sarıgül'ün Özgür Özel'e toplam 350 bin dolar verdiğini iddia etti.

Söz konusu iddia, siyasi gündemde tartışma yarattı. YENİ Parti Sözcüsü Zeynel Emre ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla iddialara yanıt verdi.

YENİ PARTİ SÖZCÜSÜ ZEYNEL EMRE: "KÜLLİYEN YALAN"

Zeynel Emre, Emir Sarıgül'ün savcılık ifadesinde yer aldığı öne sürülen, Mustafa Sarıgül'ün Özgür Özel'e 350 bin dolar verdiği yönündeki iddiayı kesin bir dille reddetti.

Emre, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel’e yönelik, bugün Sabah gazetesine sızdırılan bir ifadede yer alan iddialar külliyen yalandır, açık bir iftiradır.

Bu yalanı söyleten, söyleyen ve yayınlayan, açık bir itibar suikastının parçasıdır.

Ayrıca dün basına yansıyan parti otobüsümüzle ilgili iddialar da akıl dışıdır.

Otobüs milletin bağışlarıyla alınmıştır, partimizde tüm faturaları mevcuttur.

Bu kirli girişimin arkasında kim varsa hesap vermesi için gereken bütün adımları atacağız."