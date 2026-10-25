FON SORUŞTURMASI NASIL BAŞLADI?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının sermaye piyasası işlemlerine yönelik soruşturması, 2026 yılının eylül ayında gündeme geldi. Soruşturma kapsamında bazı hisselerdeki olağan dışı fiyat hareketleri ve yatırım fonları üzerinden gerçekleştirildiği öne sürülen işlemler incelemeye alındı.

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), 17 Eylül 2026’da Tera, Pusula, Hedef, Atlas, A1, Pardus ve Bulls portföy yönetim şirketlerinin kurucusu olduğu fonlara ilişkin karar aldı. Kurul, 7 portföy yönetim şirketine ait toplam 131 fonun tasfiye edilmesine karar verdi. SPK verilerine göre söz konusu fonlarda 455 bin 758 tekil yatırımcı bulunuyordu.

Savcılık da soruşturma kapsamında fonların kuruluşlarından tasfiye sürecine kadar gerçekleşen yatırımcı hareketlerinin ve para trafiğinin incelenmesini istedi. Özellikle Temmuz, Ağustos ve Eylül 2026 döneminde fonlardan çıkış yapan yatırımcıların işlem tutarları ve hesap bakiyelerine ilişkin ayrıntılı kayıtlar talep edildi.

MELİS SÜTŞURUP SANDAL VE BABASININ HESAPLARI İNCELENDİ

Soruşturma dosyasındaki hesap tablolarına dayandırılan haberlerde, Melis Sütşurup Sandal’ın 2026 yılında Tera’nın TLY fonuna yaklaşık 13 milyar 673 milyon TL yatırdığı, hesaplarından aynı dönemde toplam 15 milyar 793 milyon TL tutarında fon çıkışı gerçekleştiği belirtildi.

Hesaplamalarda Melis Sütşurup Sandal’ın fondan elde ettiği kârın yaklaşık 2 milyar 355 milyon TL olduğu aktarıldı. Babası Cihan Sütşurup’un ise aynı fon kapsamında yaklaşık 639 milyon TL kâr elde ettiği öne sürüldü. Böylece baba ve kızın toplam kazancının yaklaşık 2 milyar 994 milyon TL olduğu bildirildi.

Söz konusu rakamlar, soruşturma dosyasına ilişkin haberlerde aktarılan hesaplamalara dayanıyor. Bu tutarların hukuki niteliği ve olası bir suçla bağlantısı hakkındaki nihai değerlendirme, adli sürecin sonucunda belirlenecek.

MELİS SÜTŞURUP SANDAL VE BABASI HAKKINDA YAKALAMA KARARI

Anadolu Ajansının 29 Eylül 2026 tarihli haberine göre, soruşturma kapsamında Melis Sütşurup Sandal ve babası Cihan Sütşurup hakkında yakalama kararı çıkarıldı. İkilinin mal varlıklarına da el konulduğu bildirildi.

Soruşturmanın bu aşamasında Mustafa Sandal’ın fon işlemlerine katıldığına ilişkin bir tespit ile eşi ve kayınpederi hakkındaki iddiaların birbirinden ayrı değerlendirilmesi gerekiyor.

AVUKATLARINDAN 11 MİLYAR TL’LİK FON ÇIKIŞI İDDİASINA YANIT

Melis Sütşurup Sandal ve Cihan Sütşurup’un avukatları, basın yayın organlarında yer alan 11 milyar TL’lik fon çıkışı haberlerine ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, söz konusu tutara ilişkin haberlerin resmî belge veya doğrulanmış verilere dayanmadığı savunuldu.

Avukatlar, müvekkillerinin tasfiye edilen fonlarda hâlâ yatırımları bulunduğunu ve fonların kapatılması nedeniyle bu yatırımlara erişemediklerini belirtti. İkilinin de yaşanan süreçten zarar gören yatırımcılar arasında olduğunu ifade eden avukatlar, yetkili makamların incelemesi sonucunda haksız kazanç tespit edilmesi durumunda ilgili tutarın iade edilmeye hazır olduğunu kaydetti.

YAKLAŞIK 3 MİLYAR TL’LİK KAZANÇ İÇİN İADE SÜRECİ

Ekim ayında yayımlanan haberlerde, Melis Sütşurup Sandal ile Cihan Sütşurup’un avukatları aracılığıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına başvurarak fondan elde edildiği belirtilen yaklaşık 2 milyar 994 milyon TL’lik kazancı iade etmek istediklerini bildirdiği aktarıldı.

Başvurunun ardından avukatların idari ve finansal işlemler için TMSF’ye yönlendirildiği belirtildi. İade sürecinin nasıl ilerleyeceği ve hangi tutarın geri ödeneceği ise yetkili makamların incelemelerinin ardından netleşecek.

MUSTAFA SANDAL: “BENİM ALNIM AK”

Soruşturmayla ilgili haberlerin ardından Mustafa Sandal da kamuoyuna açıklama yaptı. Herhangi bir fon alım satımına veya bu tür bir organizasyona dahil olmadığını belirten Sandal, 32 yıldır tek gelirinin müzik olduğunu söyledi.

Sandal’ın açıklaması şöyleydi:

“Sevgili dostlar; Benim alnım ak! Bugüne kadar herhangi bir fon alma, satma ya da böyle bir organizasyona dahil olma gibi bir durumum asla söz konusu olmamıştır. Halkımızın bu konudaki hassasiyetini saygıyla ve aynı hislerle paylaşıyorum. 32 yıldır tek gelirim sizlerin takdiriyle müziktir. Eşim ve avukatı, konuyla ilgili gerekli açıklamayı yapmıştır.”