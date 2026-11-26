Mustafa Sandal’ın kayınpederi Cihan Sütşurup’un yaşadığı binadaki iki evin kurşulanmasının arkasından borç nedeniyle yapılan tehditler çıktı. Suç örgütü bağlantılı kişilerden Instagram üzerinden görüntülü görüşmeyle talimat alan iki saldırganın, güvenlik kamerası kayıtları sayesinde kimlikleri belirlendi ve olay günü yakalandı.

İstanbul’un Tuzla ilçesinde aynı binada bulunan iki ayrı eve düzenlenen silahlı saldırının arkasından tehdit ve borç meselesi çıktı. 22 Kasım’da Aydınlı Mahallesi’nde yaşanan olayla ilgili başlatılan soruşturmada, saldırının ünlü şarkıcı Mustafa Sandal’ın eşi Melis Sandal’ın anne ve babasına yönelik tehditlerle bağlantılı olduğu belirlendi. İki eve ateş açan şüphelilerin aynı gün yakalandığı öğrenildi.

KURŞUNLAMANIN ARKASINDAN ÇETE TEHDİDİ ÇIKTI

Tuzla’da iki ayrı evin kurşunlanması üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri tarafından soruşturma başlatıldı.

Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre, polis ekiplerinin yaptığı incelemelerde saldırının, Mustafa Sandal’ın eşi Melis Sandal’ın anne ve babasına yönelik tehditlerle bağlantılı olduğu ortaya çıktı.

Soruşturmada, saldırının ardından aile üyelerinin telefonla arandığı ve suç örgütü bağlantılı bir kişinin Cihan Sütşurup’tan borcunu ödemesini istediği belirlendi. Şüphelinin, borcun ödenmemesi durumunda aileyi öldürmekle tehdit ettiği tespit edildi.

SALDIRGANLAR TAKSİYLE KAÇTI

Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis ekipleri, iki şüphelinin saldırı öncesinde olay yerine yürüyerek geldiğini belirledi.

İki ayrı eve silahla ateş açan saldırganların, olayın ardından ticari taksiye binerek bölgeden uzaklaştıkları tespit edildi.

İKİ ŞÜPHELİ AYNI GÜN YAKALANDI

Polis ekipleri, kaçış güzergâhındaki güvenlik kamerası görüntülerinden şüphelilerin kimliklerini belirledi. S.F. ve Z.A. isimli iki şüpheli, saldırının gerçekleştiği gün düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

ÇETE TALİMATI INSTAGRAM ÜZERİNDEN VERMİŞ

Emniyette sorgulanan şüphelilerin ifadelerinde, suç örgütü bağlantılı kişilerle Instagram üzerinden görüntülü görüştüklerini ve evlerin kurşunlanması talimatını bu görüşmeler sırasında aldıklarını anlattıkları öğrenildi.

SALDIRI ANI CEP TELEFONUYLA KAYDEDİLMİŞ

Şüphelilerden birinin cep telefonunda yapılan incelemede, evlerin kurşunlandığı ana ilişkin video görüntüleri bulundu.

Polis ekipleri, zanlıların gösterdiği adreste arama yaptı. Aramada, saldırıda kullanıldığı değerlendirilen ruhsatsız tabanca ile 7 fişek ele geçirildi.

İki şüphelinin emniyetteki işlemleri sürerken polis ekiplerinin saldırı talimatını veren suç örgütü bağlantılı kişileri yakalamaya yönelik çalışmalarının devam ettiği bildirildi.