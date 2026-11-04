Sözcü.com.tr editörü Mustafa Balcı ve gazeteci Şaban Sevinç hakkında hazırlanan iddianame tamamlandı. İddianamede Balcı için 10 yıl 10 ay, Sevinç için ise 18 yıl 11 ay hapis cezası talep edildi. İlk duruşmanın ise 27 Kasım 2026'da görüleceği öğrenildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, 8 Ekim Perşembe günü sosyal medya paylaşımları nedeniyle gözaltına alınan ve 9 Ekim'de tutuklanan Sözcü.com.tr editörü Mustafa Balcı ile gazeteci Şaban Sevinç hakkında iddianame hazırlandı.

Savcılık, Balcı hakkında 10 yıl 10 ay, Sevinç hakkında ise 18 yıl 11 ay hapis cezası talep etti. İlk duruşmanın tarihinin ise 27 Kasım 2026 olduğu öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen iki gazeteci, savcılık ifadelerinin ardından sulh ceza hâkimliğine çıkarılmıştı. Balcı ve Sevinç, "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçlamasıyla tutuklandı.

İSMAİL SAYMAZ VE MURAT AĞIREL DE İFADEYE ÇAĞRILDI

Soruşturma kapsamında gazeteciler İsmail Saymaz ve Murat Ağırel de ifadeye çağrıldı. İki isim hakkında ise adli kontrol kararı verildi.

YÖNELTİLEN SUÇLAMALAR

İddianamede Mustafa Balcı hakkında “halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma”, “iftira” ve “kamu görevlisine hakaret”; Şaban Sevinç hakkında ise “zincirleme şekilde halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma”, “zincirleme şekilde iftira” ve “kamu yöneticisine hakaret” suçlamaları yöneltildi.

Suçlamalara gerekçe olarak AKP Sözcüsü Ömer Çelik ve fon soruşturmasında adı geçen Osman Arıkan Nacar hakkında yapılan paylaşımlar gösterildi. İddianamede, Balcı’nın iki ismin aynı karede yer aldığı fotoğrafı paylaştığı, Sevinç’in ise X ve YouTube üzerinden konuya ilişkin açıklamalarda bulunduğu belirtildi.

Balcı, söz konusu fotoğrafı “yeniden gündeme geldi” ifadesiyle paylaşmıştı. İfadesinde ise Ömer Çelik ve ilgili taraflara ulaşmak amacıyla defalarca telefon açtığını ancak kendilerine ulaşamadığını belirtmişti.