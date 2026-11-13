Kızılcık Şerbeti'nde Lider karakterini canlandıran Murat Aygen, diziden ayrılmasının ardından ilk kez konuştu. Karakterinin hikâyesinin farklı bir yöne gitmesini istemediğini söyleyen oyuncunun açıklamasındaki sözler dikkat çekti.

Show TV'nin sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti'nde Lider karakterine hayat veren Murat Aygen, projeye veda etmesinin ardından yaptığı açıklamayla gündeme geldi. Diziden ayrılık nedenini anlatan oyuncu, rol seçimlerinde oldukça titiz davrandığını ve canlandırdığı karakterin hikâyesinde belirli bir çizginin korunmasını istediğini söyledi.

"BU HİKAYE BAŞKA YERE SAPARSA BEN KAÇARIM"

Ayrılık kararına ilişkin konuşan Aygen, karakterin hikâyesinin değişmesi ihtimaline karşı daha önce de tavrını ortaya koyduğunu belirtti.

Ünlü oyuncu, "Çok seçici davranıyorum. Bu hikâye başka yere saparsa ben kaçarım demiştim. Cibilliyetsiz, pislik adam oynamayı sevmem. Dizide ölmedi ama benim için Lider öldü" ifadelerini kullandı.

LİDER KARAKTERİNE KENDİSİ VEDA ETTİ

Aygen'in açıklamasında en çok dikkat çeken nokta ise Lider karakterinin dizideki akıbeti oldu. Karakterin hikâyede ölmediğini belirten oyuncu, kendi açısından Lider'in yolculuğunun sona erdiğini söyledi.

Oyuncunun bu sözleri, Kızılcık Şerbeti izleyicileri arasında ayrılığın nedeni ve karakterin hikâyesine ilişkin merak uyandırdı.