Mücadele var üretkenlik yok

Normal şartlarda Fenerbahçe, derbi yenilgisinin ardından çıktığı ilk maçta rakip kim olursa olsun kendini affettirmek için ekstra çaba harcar. Ancak Başakşehir maçında gördük ki, hafta sonu alınan yenilgi takımı kamçılamamış. Fenerbahçe yine sahada üretkenlikten uzak, isteksiz, keyifsiz bir futbol sergiledi. Takımın oyun planı hakkında bir fikir sahibi olamadık yine. Maç boyunca “Bu da kaçar mı?” diyeceğimiz bir pozisyon yoktu. Sarı-lacivertli ekip kendi hataları nedeniyle gol yedi, eksik kaldı, pozisyon verdi. Rakibinin hatasını iyi değerlendirip gol attı.

Mesut Özil’in önemli eksikleri var. Beklenen Mesut için haftalar geçmesi gerekebilir. Szalai her geçen gün ısınıyor. Özellikle ikinci yarıda 3’lü savunmaya dönülmesinin ardından yaptığı bindirmeler çok değerliydi. Lemos’un kırmızı kartı kesinlikle doğruydu.

Ferdi, yedekliği kabul etmiş. Bu mantaliteyle ancak kulübede bekler. Cisse yine kötüydü. Yediği goller Harun’a yakışmadı.

Fenerbahçe haftalardır iyi oynamıyor. Gelecek için umut vermiyor.