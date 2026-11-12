Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, Somali'nin talebi üzerine Türkiye'nin bu ülkeye 15 bin asker göndereceği iddialarını yalanladı. Açıklamada, Somali'deki Türk unsurlarının askeri yardım, eğitim ve danışmanlık faaliyetlerini sürdürdüğü belirtildi.

ANKA- Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamada, 15 bin Türk askerinin Somali'ye gönderileceğine yönelik iddiaların gerçeği yansıtmadığı bildirildi. Açıklamada, Somali’deki Türk unsurlarının askeri yardım, eğitim ve danışmanlık faaliyetlerini sürdürdüğü kaydedildi.

MSB’nin haftalık basın bilgilendirme toplantısı, 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü ve Atatürk Haftası dolayısıyla İstanbul’daki TCG Savarona’da, Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk tarafından gerçekleştirildi.

Aktürk, toplantının açılışında Savarona’nın Atatürk’ün hayatının son döneminde devlet görüşmelerine ve Bakanlar Kurulu toplantılarına ev sahipliği yaptığını belirterek, şunları söyledi:

“Ebedi Başkomutanımızın hayatının son dönemini geçirdiği bu tarihi gemi, söz konusu dönemde devlet görüşmelerine ve Bakanlar Kurulu toplantılarına ev sahipliği yapmış; başta Hatay meselesi olmak üzere ülkemizin geleceğini ilgilendiren önemli konuların ele alındığı tarihi bir mekan olmuştur.”

Savarona’nın İstanbul Tersanesi Komutanlığında gerçekleştirilen kapsamlı bakım, onarım ve modernizasyon çalışmalarının ardından yeniden donanmaya kazandırıldığını ifade eden Aktürk, geminin uygulamalı deniz eğitimlerinin yanı sıra Deniz Kuvvetlerinin tanıtılması, denizcilik kültürünün yaygınlaştırılması ve yerli ve yabancı heyetlerin ağırlanması amacıyla kullanıldığını bildirdi. Aktürk, “Atamızın emaneti olan bu tarihi gemi taşıdığı kültürel mirasla Cumhuriyetimizin değerlerini ve milli hafızamızı gelecek nesillere aktarmaya devam etmektedir” dedi.

HUDUTLARDA 552 KİŞİ YAKALANDI

Türk Silahlı Kuvvetlerinin son bir haftadaki faaliyetlerine ilişkin bilgi veren Aktürk, bir PKK mensubunun teslim olduğunu, Van ve Hakkari hudut hatlarında yapılan arama-tarama faaliyetlerinde yaklaşık 95 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildiğini bildirdi.

Aktürk, hudut güvenliğine ilişkin şu bilgileri paylaştı:

“Hudutlarımızda; 3’ü terör örgütü mensubu olmak üzere 552 şahıs yakalanmış, 1 Ocak’tan bugüne kadar hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 15 bin 846 olmuş, engellenen 3 bin 275 şahıs ile birlikte bu yıl içerisinde engellenen kişi sayısı da 62 bin 896’ya ulaşmıştır.”

NATO EDGE 2026’YA 284 TEKNOLOJİ FİRMASI KATILACAK

Aktürk, Genelkurmay Başkanlığının koordinatörlüğünde gerçekleştirilecek NATO EDGE 2026 etkinliğinin 17-19 Kasım’da İzmir Fuar Merkezi’nde düzenleneceğini açıkladı.

Etkinlikte NATO’nun değişen güvenlik ortamına yönelik teknolojik ihtiyaçları ile savunma sanayisi ve NATO arasındaki iş birliği imkanlarının ele alınacağını belirten Aktürk, 30’u yerli olmak üzere toplam 284 teknoloji firmasının katılacağını bildirdi.

Türkiye-ABD Deniz Kuvvetleri İş Birliği Toplantısı’nın 14’üncüsünün ise 16-18 Kasım’da Türkiye’nin ev sahipliğinde gerçekleştirileceği belirtildi.

BAKANLIK VE KOMUTA KADEMESİNİN TEMASLARI

Aktürk, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in 6 Kasım’da Ukrayna Savunma Bakanı ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini, 7 Kasım’da Ukrayna Cumhurbaşkanlığı Ofisi Başkan Yardımcısını kabul ettiğini, 8 Kasım’da Azerbaycan’daki Zafer Haftası etkinliklerine katıldığını ve 9 Kasım’da Dışişleri Bakanı ile bir araya geldiğini aktardı.

Bakan Güler'in, 10 Kasım’da Anıtkabir’deki törene, 11 Kasım’da ise Antalya’da düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı’na (COP31) katıldığını belirten Aktürk, “Sayın Bakanımız konferans kapsamında Kosova Başbakan Yardımcısı, IKBY Başkanı ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı ile bir araya gelmiştir” dedi.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu'nun 4 Kasım’da İsveç’te, 7 Kasım’da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde temaslarda bulunduğunu aktaran Aktürk, 11 Kasım’da Libya Ulusal Ordusu Genel Komutan Yardımcısı ile telefon görüşmesi gerçekleştirildiğini bildirdi. Aktürk, Bayrakttaroğlu'nun bugün de Libya Ulusal Ordusu Genelkurmay Başkanı ve beraberindeki heyeti ağırlayacağını açıkladı.

Deniz Kuvvetleri Komutanı’nın, Mısır’da düzenlenen Dostluk Denizi-2026 Tatbikatı kapsamında temaslarda bulunduğunu belirten Aktürk, yarın Mavi Balina-2026 Tatbikatı’nın Seçkin Gözlemci Günü’ne katılmasının planlandığını ifade etti.

TATBİKATLAR VE ULUSLARARASI GÖREVLER

Aktürk, Doğu Akdeniz’de Mavi Balina, Bulgaristan’da Poseidon ve NATO Tracia, Azerbaycan’da Sonsuzluk tatbikatları ile yerinden katılım sağlanan NATO Torrejon Archer Komuta Kontrol Tatbikatı’nın devam ettiğini bildirdi.

Polonya’da 15-27 Kasım’da düzenlenecek NATO Noble Jolt Lojistik ve İngiltere’de 18-19 Kasım’da gerçekleştirilecek Dynamic Mastermind-2026 tatbikatlarına da katılım sağlanacağını açıkladı.

İstanbul’da Deniz Kuvvetleri Komutanlığının ev sahipliğinde 10 Kasım’da başlayan NATO Deniz Silahlanma Grubu bünyesindeki Deniz İnsansız Sistemleri Müşterek Yetenek Grubu Toplantısı’nın bugün sona ereceğini belirten Aktürk, Romanya hava sahasında da Havadan İhbar ve Kontrol uçağıyla güvence tedbirleri kapsamında uçuş görevi gerçekleştirileceğini aktardı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 43’üncü kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Türk Yıldızlarının 15 Kasım’da gösteri uçuşu yapacağını, TCG Karataş, TCG Tufan ve TCG Kdz. Ereğli gemilerinin liman ziyaretleri gerçekleştirerek törenlere katılacağını bildiren Aktürk, şunları söyledi:

“Bu vesileyle, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 43’üncü kuruluş yıl dönümünü ve Cumhuriyet Bayramı’nı şimdiden kutluyor; Kıbrıs Türk halkının barış, huzur ve güven içerisinde yaşamasına yönelik desteğimizi kararlılıkla sürdüreceğimizi bir kez daha vurguluyoruz.”

YENİ SİSTEMLERİN KABUL VE TESLİMAT FAALİYETLERİ

Savunma sanayisine ilişkin gelişmeleri de paylaşan Aktürk, “Kara Kuvvetleri Komutanlığımızca ‘Yılkı Gözükara Sistemi’nin muayene ve kabul faaliyeti tamamlanmış, MKE tarafından ise savunma sanayisi paydaşlarımıza Fırtına obüsü silah sistemi ve yedek parçalarının teslimatı gerçekleştirilmiştir” dedi.

Aktürk, 2026 yılı muvazzaf astsubay ve bando sınıfı muvazzaf astsubay adayı teminine yönelik başvuruların 23 Kasım’a kadar devam edeceğini bildirdi.

SOMALİ’YE 15 BİN ASKER GÖNDERİLECEĞİ İDDİASINA YANIT

Toplantının soru-cevap bölümünde, Türkiye’nin Somali’ye 15 bin asker göndereceği iddiasına ilişkin MSB tarafından şu açıklama yapıldı:

"Somali’de konuşlu Somali-Türk Görev Kuvveti ile Hava Unsur Komutanlığımız; askeri yardım, eğitim ve danışmanlık faaliyetleriyle Somali’nin terörle mücadele kapasitesinin geliştirilmesine katkı sunmayı sürdürmektedir. Bu kapsamda; Somali’nin talebi üzerine Türkiye tarafından Somali’ye 15 bin asker gönderileceği yönündeki iddialar gerçeği yansıtmamaktadır.”

Türkiye’nin Somali’deki askeri eğitim faaliyetleri kapsamında, Mogadişu’daki Anadolu Kışlası’nda 30 Eylül 2017’de Harp Okulu, Astsubay Okulu ve Birlik Eğitim Merkezinde eğitimlere başlandı. Somali Türk Görev Kuvvetinin görevleri arasında Somali Silahlı Kuvvetlerinin teşkilat, eğitim, askeri altyapı ve lojistik sistemlerinin geliştirilmesine destek sağlanması bulunuyor.

TBMM Genel Kurulu, 21 Temmuz 2026’da kabul ettiği Cumhurbaşkanlığı tezkeresiyle TSK unsurlarının Somali’de görevlendirilmesine ilişkin izni, 27 Temmuz 2026’dan itibaren iki yıl uzattı. Tezkerede görevlendirmenin kapsamı, miktarı ve zamanının belirlenmesi Cumhurbaşkanına bırakıldı.

Basın bilgilendirme toplantısının ardından Savarona Gemisi basın mensuplarına gezdirildi.

YILKI GÖZÜKARA SİSTEMİ

Bakanlık, Yılkı Gözükara sisteminin muayene ve kabul faaliyetlerine ilişkin ayrıca bilgi notu paylaştı. Notta, Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) ile ARTRON arasında 21 Nisan 2026’da imzalanan sözleşme kapsamında, 27-30 Ekim 2026 tarihlerinde muhtelif miktarda sistemin muayene ve kabul faaliyetlerinin SSB Kalecik Test Merkezi’nde başarıyla gerçekleştirildiği belirtildi.

Sistemin teknik özelliklerine ve teslimatına ilişkin şu bilgiler verildi:

“19 dakika uçuş süresi, 10 kilometre azami menzil, 1,6 kilogram kalkış ağırlığı ve 400 gram zırh delici faydalı yük taşıma kapasitesine sahip olan sistemlerin kafileler halinde teslim alınması planlanmaktadır.”