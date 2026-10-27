Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Kasım, Aralık 2026 ve Ocak 2027 dönemlerinde silahaltına alınacak yedek subay, yedek astsubay ve er adaylarının sınıflandırma sonuçlarını açıkladı. Adaylar, askerlik yapacakları birlikleri ve sınıflandırma bilgilerini e-Devlet üzerinden öğrenebilecek.

Askerlik görevini yerine getirmeye hazırlanan binlerce yükümlünün beklediği açıklama Milli Savunma Bakanlığından geldi. 2026 yılı askerlik takvimi kapsamında, Kasım, Aralık 2026 ve Ocak 2027 dönemlerinde silahaltına alınacak yedek subay ve yedek astsubay adayları ile erlerin sınıflandırma sonuçları erişime açıldı.

Adaylar, askerlik yapacakları birliklere ve sınıflandırma bilgilerine e-Devlet üzerinden ulaşabilecek. Sonuçlar ayrıca askerlik şubelerinden de öğrenilebilecek.

MSB'DEN ASKERLİK YERLERİ AÇIKLAMASI

Milli Savunma Bakanlığı, askerlik sınıflandırma sonuçlarının belirlenme sürecine ilişkin açıklama yaptı. Bakanlığın duyurusunda şu ifadelere yer verildi:

"Kasım, Aralık 2026 ve Ocak 2027 dönemlerinde silahaltına alınacak yedek subay/astsubay adayları ile erlerin sınıflandırma sonuçları dışarıdan müdahaleye kapalı yazılım vasıtasıyla sınıflandırma kurulu huzurunda belirlenmiştir. Sonuçları e-Devlet ve askerlik şubelerinden öğrenebilirsiniz."

ASKERLİK YERLERİ NASIL SORGULANIR?

Askerlik yerlerini öğrenmek isteyen yükümlüler, e-Devlet sistemine giriş yaparak Milli Savunma Bakanlığına ait askerlik sınıflandırma sonucu sorgulama hizmetini kullanabilir. Adaylar, ilgili ekrandan sınıflandırma sonuçlarına ilişkin bilgilerini görüntüleyebilir.

Sonuçlarını internet üzerinden öğrenemeyen yükümlüler ise askerlik şubelerine başvurabilir.

SEVK BELGELERİ NE ZAMAN ALINACAK?

Sevk belgesinin alınacağı tarih ve birliğe katılış süreci, adayların tabi olduğu celp ve sevk dönemine göre değişiklik gösterebilir. Yükümlülerin, sınıflandırma sonuçlarının ardından e-Devlet üzerinden yayımlanan sevk bilgilerini ve MSB tarafından yapılan duyuruları takip etmesi gerekiyor.