Real Madrid’de Barcelona derbisi öncesi Arda Güler’in ilk 11’de başlaması bekleniyor. Mourinho’nun üzerinde durduğu üç farklı kadro planında da yer alan milli yıldızın sahadaki pozisyonunu ise Valverde’nin görev alacağı bölge belirleyecek.

Real Madrid'de Barcelona derbisi öncesi ilk 11 şekilleniyor. NTV Futbol'un AS'tan aktardığı habere göre teknik direktör Jose Mourinho'nun üzerinde durduğu üç farklı planda da Arda Güler yer alıyor. Milli futbolcunun El Clasico'ya ilk 11'de başlaması bekleniyor.

Barcelona ile Real Madrid, sezonun ilk El Clasico'sunda 25 Ekim Pazar günü Camp Nou'da karşılaşacak. Ligde bu sezon oynadığı tüm maçları kazanan Barcelona 27 puanda bulunuyor. Real Madrid ise dokuz maçta iki yenilgi alarak 21 puan topladı.

ÜÇ PLANDA DOKUZ ORTAK İSİM

Habere göre Arda Güler'in yanı sıra Courtois, Konate, Cucurella, Tchouameni, Diomande, Bellingham, Valverde ve Mbappe de üç kadro seçeneğinde yer alıyor. Ancak sağ bekte yapılacak tercih, diğer bölgelerdeki görev dağılımını etkileyebilir.

Valverde'nin sağ bekte kullanılması halinde Arda'nın merkezde, Endrick veya Bernardo Silva'nın ise sağ kanatta başlaması öngörülüyor.

Sağ bekte Dumfries ya da Trent'in tercih edildiği bir diğer seçenekte Arda sağ kanada geçiyor. Bu planda Valverde, orta sahada Tchouameni'nin partneri oluyor.

Yine Dumfries ya da Trent'in sağ bekte oynadığı son seçenekte ise Valverde sağ kanatta, Arda merkezde görev alıyor.

KİLİT TERCİH VALVERDE'NİN BÖLGESİ

AS'ın haberinde, ilk 11'in kalanını belirleyecek kritik tercihin Valverde'nin hangi bölgede kullanılacağı olduğu belirtildi. Valverde'nin orta saha veya sağ kanatta başlaması durumunda kadronun tamamlanacağı, sağ bekte görev alması halinde ise diğer bölgeler için karar verilmesi gerekeceği kaydedildi.