Miras kalan mal varlığının paylaşılması ve resmi işlemlerin başlatılması için mirasçıların öncelikle hangi belgeyi alması gerektiği merak ediliyor. Mirasçılık belgesi olmadan işlem yapılıp yapılamayacağına ilişkin bilinmesi gereken detaylar belli oldu.

Yakınını kaybeden vatandaşların miras işlemlerinde ilk karşılaştığı belgelerden biri veraset ilamı oluyor. Bu belge mirasçıları ve miras paylarını göstererek işlemlerin temelini oluşturuyor.

VERASET İLAMI NEDİR?

Mirasçılık belgesi, vefat eden kişinin yasal mirasçılarını ve miras paylarını gösteren resmî belgedir. Noterden veya sulh hukuk mahkemesinden alınabilir.

BANKA VE TAPU İŞLEMLERİNDE GEREKEBİLİR

Miras kalan banka hesabı ve taşınmazlarla ilgili işlemlerde mirasçılık belgesi istenebilir. Kurumların talep ettiği diğer belgeler de hazırlanmalıdır.

BÜTÜN MİRASÇILARIN HAKKI BELİRLENİR

Belgede yer alan paylar mirasçıların hukuki durumuna göre hesaplanır. Bu nedenle aile içinde yapılan sözlü paylaşım tek başına yeterli olmayabilir.

VERGİ BEYANNAMESİNİ UNUTMAYIN

Miras yoluyla mal edinen kişilerin veraset ve intikal vergisi yönünden yükümlülükleri bulunabilir. Beyan süresi ve istisnalar kontrol edilmeli.

İŞLEMLERİ GECİKTİRMEYİN

Miras kalan malların kayıt altına alınması ve ilgili kurumlara başvurulması önem taşıyor. Eksik belgeler işlem süresini uzatabilir.