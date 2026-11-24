Bir yakınını kaybeden mirasçılar, yalnızca geride kalan mal varlığını değil, borçları da öğrenmek zorunda kalabiliyor. e-Devlet üzerinden sunulan yeni hizmetle vefat eden kişinin kredi ve bazı finansal yükümlülüklerine ilişkin bilgilere ulaşılabiliyor. İşte, detaylar..

Miras işlemlerinde ailelerin en çok zorlandığı konulardan biri, vefat eden kişinin mali geçmişini öğrenmek. Banka kredileri, gecikmiş borçlar, çek ve senet bilgileri gibi ayrıntılar çoğu zaman farklı kurumlardan araştırılıyor.

Türkiye Bankalar Birliği tarafından kullanıma açılan yeni hizmet, bu süreci kolaylaştırmayı amaçlıyor.

VEFAT EDEN KİŞİNİN HANGİ BORÇLARI GÖRÜLEBİLİYOR?

15 Ekim 2026 itibarıyla kullanıma açılan hizmet sayesinde yasal mirasçılar, vefat eden yakınlarının Risk Merkezi Raporu'na e-Devlet üzerinden başvurabiliyor.

Raporda kredi limitleri, borç bilgileri, bireysel kredi başvuruları, gecikmiş telefon ve internet faturaları ile çek ve senet bilgileri yer alabiliyor.

Hizmet kapsamında rapor ücretsiz sunuluyor. Günlük, aylık ve yıllık başvuru sayıları için sınırlar da bulunuyor.

BAŞVURU NEREDEN YAPILIYOR?

Mirasçılar e-Devlet'e giriş yaptıktan sonra Varis Hizmetleri bölümündeki Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi Raporu hizmetini kullanabiliyor.

Bu rapor, miras paylaşımından önce mali durumun daha net anlaşılmasına yardımcı olabilir. Ancak raporun tek başına tüm mal varlığını ve bütün borçları gösterdiği düşünülmemeli. Mirasın kabulü, reddi ve borçlardan sorumluluk gibi hukuki konularda ayrıca uzman görüşü alınması gerekebilir.