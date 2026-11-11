Yakınını kaybeden kişilerin bankadaki para ve diğer finansal varlıklar üzerinde hak sahibi olabilmesi için bazı resmi işlemleri tamamlaması gerekiyor. Mirasçılık belgesi ve vergi işlemleri sürecin önemli aşamaları arasında yer alıyor.

Bir kişinin vefat etmesi halinde banka hesaplarındaki para da miras kapsamında değerlendiriliyor. Ancak mirasçıların bu paraya ulaşabilmesi için yalnızca yakınlık derecesini göstermesi yeterli olmayabiliyor.

Öncelikle mirasçıların hukuki durumunu gösteren veraset ilamının alınması gerekiyor. Bu belge, mirasçıların kimler olduğunu ve mirasçılık sıfatlarını ortaya koyuyor.

BANKA İŞLEMLERİNDE HANGİ BELGELER İSTENİYOR?

Bankalar, mirasçılık durumunu ve gerekli vergi işlemlerinin tamamlandığını gösteren belgeleri talep edebiliyor. İstenen belgeler ve işlem adımları bankanın uygulamalarına göre değişebiliyor.

Mirasçılardan birinin tek başına başvuru yapması halinde diğer mirasçıların haklarının nasıl korunacağı da önem taşıyor. Banka, ödeme işlemini mirasçılık belgesindeki paylara ve hukuki koşullara göre değerlendiriyor.

VERGİ İŞLEMLERİNİ UNUTMAYIN

Miras yoluyla edinilen para ve mallar, veraset ve intikal vergisi mevzuatı kapsamında değerlendirilebiliyor. Beyan ve ödeme yükümlülükleri için geçerli sürelerin takip edilmesi gerekiyor.

Mirasçılar, bankadaki varlıkların yanı sıra taşınmaz ve diğer mal varlıkları için de gerekli işlemleri yürütmeli. Sürecin doğru tamamlanması için vergi dairesinden ve gerektiğinde hukuk uzmanından bilgi alınabilir.