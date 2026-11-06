Bir kişinin vefat etmesinin ardından geride bıraktığı ev, arsa veya diğer taşınmazlar mirasçılar arasında hukuki kurallara göre paylaştırılıyor. Ancak mirasçılar arasında evin nasıl kullanılacağı, satılıp satılmayacağı ve kimin oturacağı konusunda anlaşmazlıklar yaşanabiliyor. Özellikle birden fazla kardeşin mirasçı olduğu durumlarda bu tartışmalar daha da büyüyebiliyor.

Miras kalan evin tapusu doğrudan tek bir kardeşin üzerine geçmiyor. Yasal mirasçılar, mirasçılık belgesinde belirtilen hakları oranında miras üzerinde hak sahibi oluyor. Mirasçılık belgesi, diğer adıyla veraset ilamı, mirasçıların ve paylarının belirlenmesinde önemli bir belge olarak kullanılıyor.

Kardeşlerden birinin evde oturması da diğer mirasçıların haklarını kendiliğinden ortadan kaldırmıyor. Evde yaşayan kişinin bulunması, diğer kardeşlerin mülkiyet hakkını yok etmiyor. Kullanım konusunda anlaşmazlık yaşanması hâlinde hukuki yolların değerlendirilmesi gerekebiliyor.

EV SATILMAK İSTENİRSE NE OLUR?

Mirasçılar kendi aralarında anlaşarak taşınmazın satışına karar verebiliyor. Satış bedelinin miras paylarına göre dağıtılması mümkün oluyor. Ancak mirasçılardan birinin satışa karşı çıkması durumunda süreç daha karmaşık hâle gelebiliyor. Ortaklığın giderilmesi davası, şartları oluştuğunda başvurulabilecek hukuki yollardan biri olarak öne çıkıyor.

Miras kalan evlerde en önemli konulardan biri de tapu kayıtlarının ve mirasçılık belgelerinin kontrol edilmesi. Aile içinde sözlü olarak yapılan anlaşmaların ileride sorun oluşturmaması için işlemlerin hukuka uygun şekilde tamamlanması gerekiyor.

Vatandaşların dikkat etmesi gereken nokta: Her miras dosyasının kendine özgü koşulları bulunuyor. Miras payı, vasiyetname, sağ kalan eşin hakları ve taşınmazın niteliği sonucu değiştirebiliyor. Bu nedenle işlem yapmadan önce hukuki destek alınması önem taşıyor.