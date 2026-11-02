Miras kalan bir evde tapuda adı bulunmayan mirasçıların hak kaybı yaşamaması için belirli hukuki işlemleri tamamlaması gerekiyor. Mirasçılık belgesi ve tapuda intikal işlemleriyle ilgili detaylar, taşınmaz üzerindeki hakların resmî olarak tanınması açısından büyük önem taşıyor.

Anne, baba veya başka bir yakını vefat ettiğinde geride kalan evin tapusunda kendi adını göremeyen mirasçılar haklarını kaybettiklerini düşünebiliyor. Oysa miras hakkı, yalnızca tapuda isim yazmasına bağlı değil. Mirasçılık belgesi ve tapuda intikal işlemi, hakların resmî kayıtlara geçirilmesinde önemli rol oynuyor.

TAPUDA İSMİ YAZMAYAN MİRASÇI HAK SAHİBİ OLABİLİR

Bir kişi vefat ettiğinde, miras bırakanın malvarlığı ve borçları kanunun belirlediği mirasçılara geçer. Bu geçiş, miras bırakanın ölümüyle gerçekleşir; tapuda henüz mirasçıların isimlerinin yazılmamış olması tek başına miras hakkını ortadan kaldırmaz. Dolayısıyla babasından kalan evin tapusunda yalnızca babasının adı bulunan bir kişi de mirasçı sıfatıyla hak sahibi olabilir.

İLK ADIM MİRASÇILIK BELGESİ ALMAK

Mirasçıların kimler olduğunu ve miras paylarını göstermek için mirasçılık belgesi, diğer adıyla veraset ilamı alınır. Bu belge noterlerden veya sulh hukuk mahkemesinden temin edilebilir. Ancak mirasçılık belgesinin verilmesi her olayda otomatik olmayabilir; nüfus kayıtlarında belirsizlik veya hukuki uyuşmazlık bulunması halinde mahkeme süreci gerekebilir.

TAPUYA İNTİKAL İŞLEMİ YAPILMALI

Mirasçılık belgesi alındıktan sonra miras kalan taşınmazın tapu kaydında mirasçıların gösterilmesi için intikal işlemi yapılabilir. Başvuru, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün ilgili işlem kanalları üzerinden veya tapu müdürlüğünden yürütülür. İntikal, taşınmazın mirasçılara miras yoluyla geçtiğinin tapu siciline işlenmesini sağlar; tek başına satış veya paylaşım anlamına gelmez.

BİR MİRASÇININ BAŞVURMASI HER ZAMAN YETERLİ Mİ?

Miras kalan taşınmazın intikali için mirasçıların tamamının aynı anda tapu müdürlüğüne gitmesi her durumda zorunlu değildir. İşlemin türüne ve dosyanın koşullarına göre mirasçılardan biri başvuruda bulunabilir. Ancak intikal sonrasında taşınmazın satılması, belirli bir mirasçıya devredilmesi veya paylaşılması gibi işlemler farklı onay ve temsil koşullarına tabi olabilir.

TAPUYA İNTİKAL YAPILMAMASI HAKKI ORTADAN KALDIRMAZ

Tapu intikalinin yıllarca yapılmamış olması, mirasçının miras hakkını kendiliğinden sona erdirmez. Ancak taşınmazın kullanımı, satışı, kiraya verilmesi veya başka işlemlerin yapılması konusunda sorunlar çıkabilir. Ayrıca miras bırakanın borçları, vergi yükümlülükleri ve taşınmaz üzerindeki başka haklar da ayrıca değerlendirilmelidir.

MİRASÇILARIN PAYI HER ZAMAN EŞİT OLMAYABİLİR

Birden fazla mirasçı bulunduğunda herkesin eşit pay alacağı düşünülmemeli. Sağ kalan eşin bulunması, çocukların sayısı, anne ve babanın hayatta olup olmaması ve miras bırakanın vasiyetnamesi gibi unsurlar yasal miras paylarını etkileyebilir. Bu nedenle tapu intikali öncesinde mirasçılık belgesindeki payların dikkatle kontrol edilmesi gerekir.

İŞLEM ÖNCESİ TAPU KAYDINI VE BELGELERİ KONTROL EDİN

Miras kalan evin üzerinde ipotek, haciz, intifa hakkı, aile konutu şerhi veya başka bir takyidat bulunabilir. Mirasçılar yalnızca kendi isimlerinin tapuya yazılmasına odaklanmamalı; taşınmazın güncel kayıtlarını da incelemeli. Özellikle eski tapularda ada, parsel, malik adı veya kimlik bilgilerinde uyuşmazlık varsa işlem öncesinde tapu müdürlüğünden bilgi alınması önemlidir.