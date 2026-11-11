Miras kalan bir evde mirasçılardan birinin oturması, diğer mirasçıların haklarını ortadan kaldırmıyor. Taşınmazın kullanımı, paylaşımı ve satışında yasal miras payları önem taşıyor.

Bir kişinin vefat etmesiyle birlikte geride bıraktığı taşınmazlar mirasçılarına geçiyor. Birden fazla mirasçı bulunması halinde taşınmaz üzerinde miras ortaklığı oluşabiliyor.

Mirasçılardan birinin evde yaşaması, diğer kişilerin mülkiyet hakkını kendiliğinden ortadan kaldırmıyor. Bu nedenle kullanım ve paylaşım konusunda anlaşmazlık yaşanabiliyor.

MİRAS PAYLARI NASIL BELİRLENİYOR?

Mirasçıların payları, yasal mirasçılık kurallarına ve varsa geçerli vasiyetnameye göre belirleniyor. Eşin, çocukların ve diğer yakınların miras payları somut aile yapısına göre değişebiliyor.

Mirasçılık belgesi, yani veraset ilamı, mirasçıların kimler olduğunu ve mirasçılık durumunu gösteren önemli belgeler arasında bulunuyor. Tapu işlemlerinde de bu belgeye ihtiyaç duyulabiliyor.

EVİN KULLANIMI VE SATIŞI NASIL OLUR?

Miras kalan taşınmazın satılması veya paylaşılması için mirasçıların anlaşması önem taşıyor. Anlaşma sağlanamaması halinde ortaklığın giderilmesi gibi hukuki yollar gündeme gelebiliyor.

Evde oturan mirasçı ile diğer mirasçılar arasında kullanım bedeli veya taşınmazın geleceği konusunda uyuşmazlık çıkabilir. Hak kaybı yaşanmaması için miras hukukuna ilişkin uzman desteği alınması faydalı olacaktır.