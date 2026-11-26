Anne veya babadan kalan evlerde mirasçılar arasında satış ve kullanım anlaşmazlıkları yaşanabiliyor. Mirasçılardan birinin evde oturması, diğerlerinin satış istemesine engel olup olmadığı konusunda önemli hukuki ayrıntılar bulunuyor.

Miras yoluyla birden fazla kişiye kalan konutlar, aile bireyleri arasında zaman zaman ciddi anlaşmazlıklara neden olabiliyor. Özellikle kardeşlerden birinin evde yaşamaya devam etmesi, diğer mirasçıların taşınmazdan yararlanamaması nedeniyle sorun oluşturabiliyor.

Mirasın açılmasıyla birlikte mirasçılar, tereke üzerinde kanunun öngördüğü ortaklık ilişkisine dahil oluyor. Taşınmazın paylaşımı, mirasçıların anlaşması veya gerekli durumlarda mahkeme kararıyla gerçekleştirilebiliyor.

EVDE OTURAN MİRASÇININ TEK BAŞINA KARAR VERME HAKKI YOK

Miras kalan evde oturan kişinin bulunması, diğer mirasçıların mülkiyet ve paylaşım haklarını kendiliğinden ortadan kaldırmıyor. Taşınmazın kullanımı ve yönetimi miras ortaklığının hukuki kurallarına göre değerlendiriliyor.

Bir mirasçının evde yaşaması, diğer mirasçıların satış talebinde bulunamayacağı anlamına gelmiyor. Ancak taşınmazın satışı veya paylaşımı için izlenecek yol, tapu kaydı ve mirasçılar arasındaki hukuki ilişkiye göre değişiyor.

Mirasçılar anlaşarak evi bir kişiye bırakabilir, satış yapabilir veya paylaşım konusunda farklı bir çözüm geliştirebilir. Bu işlemlerin resmi şekil şartlarına uygun yapılması gerekiyor.

ANLAŞMA SAĞLANAMAZSA MAHKEME SÜRECİ BAŞLAYABİLİR

Mirasçılar arasında anlaşma sağlanamaması hâlinde mirasın paylaşılması veya ortaklığın giderilmesi için yasal yollara başvurulabiliyor. Mahkeme taşınmazın aynen paylaşılmasının mümkün olup olmadığını değerlendiriyor.

Evin bölünmesi mümkün değilse satış yoluyla paylaşım gündeme gelebiliyor. Satıştan elde edilen tutar, mirasçıların hukuken belirlenen payları doğrultusunda dağıtılabiliyor.

Evde oturan mirasçının yaptığı zorunlu masraflar ve taşınmazın kullanımına ilişkin talepler de somut olayın özelliklerine göre değerlendirilebiliyor. Bu nedenle elektrik, su, vergi ve bakım giderlerine ilişkin belgelerin saklanması fayda sağlayabiliyor.

Mirasçılar açısından en sağlıklı yol, anlaşmazlık büyümeden tapu ve veraset kayıtlarını incelemek ve hukuki danışmanlık almaktır. Aile içinde yapılan sözlü anlaşmaların ileride uyuşmazlığa dönüşmemesi için işlemlerin yazılı ve resmi şekilde yürütülmesi önem taşıyor.