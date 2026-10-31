Miras kalan evde kardeşlerden birinin oturması, diğer mirasçıların kira hakkı olup olmadığı sorusunu gündeme getiriyor. Ancak kira ödenip ödenmeyeceği, mirasçıların anlaşmasına ve kullanım koşullarına göre değişiyor.

Aileden kalan evde mirasçılardan biri yaşamaya devam ederken diğer kardeşler kira talep edebiliyor. Bu durumda ecrimisil ve kullanım hakkı gibi hukuki konular gündeme geliyor.

MİRAS EVİNDE TEK KİŞİ YAŞIYORSA

Birden fazla mirasçıya kalan taşınmazın yalnızca bir mirasçı tarafından kullanılması aile içinde anlaşmazlık oluşturabiliyor. Diğer mirasçılar kendi haklarının korunmasını isteyebiliyor.

KİRA TALEBİ OTOMATİK Mİ?

Taşınmazın ortaklar tarafından kullanılmasıyla ilgili uyuşmazlıklarda her olayın koşulları değerlendirilir. Ecrimisil talebi bakımından intifadan men gibi hukuki şartlar önem taşıyabilir.

EVİN BAKIM MASRAFLARI NASIL PAYLAŞILIR?

Ortak taşınmazın zorunlu bakım ve giderleri konusunda paydaşların yükümlülükleri gündeme gelebilir. Giderlerin belgelenmesi ileride yaşanabilecek anlaşmazlıklarda önemlidir.

KARDEŞLER YAZILI ANLAŞMA YAPABİLİR

Kullanım süresi, giderlerin paylaşımı ve taşınmazın geleceği konusunda yazılı anlaşma yapılması sorunların büyümesini önleyebilir.

ANLAŞMA YOKSA HUKUKİ YOL AÇIK

Mirasçılar arasında uzlaşma sağlanamazsa hukuki başvuru yolları değerlendirilebilir. İşlem öncesinde uzman desteği alınması hak kaybını önleyebilir.