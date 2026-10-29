Miras yoluyla edinilen taşınmazlarda mirasçıların aynı karar üzerinde uzlaşamaması, satış veya ortaklığın sona erdirilmesi süreçlerini gündeme getirebiliyor. Hakların ve seçeneklerin önceden bilinmesi önem taşıyor.

Bir ev birden fazla mirasçıya kaldığında taşınmaz üzerinde paylı mülkiyet oluşabiliyor. Evin satılması, kiraya verilmesi veya kullanılması konusunda mirasçılar arasında görüş ayrılığı yaşanabiliyor.

Tarafların anlaşması halinde taşınmazın paylaşımı veya bir mirasçının diğerlerinin paylarını satın alması mümkün olabiliyor. Ancak anlaşma sağlanamadığında hukuki yollar gündeme gelebiliyor.

Ortaklığın giderilmesi davasında taşınmazın niteliği ve paylaşılabilir olup olmadığı değerlendirilir. Bölünmesi mümkün olmayan bazı taşınmazlarda satış yoluyla ortaklığın sona erdirilmesi söz konusu olabiliyor.

Mirasçılar, karar vermeden önce tapu kayıtlarını ve miras paylarını incelemeli. Taşınmazın değeri, vergi yükümlülükleri ve olası yargılama giderleri de hesaba katılmalı.