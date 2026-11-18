Bir kişinin vefat etmesinin ardından geride bıraktığı ev, arsa ve diğer mal varlıklarının paylaşımında eşin ve çocukların miras payları merak ediliyor. Türk Medeni Kanunu'nda sağ kalan eşin, diğer mirasçılarla birlikte sahip olacağı paylar ayrı ayrı düzenleniyor.

Miras paylaşımı, aile bireyleri arasında en fazla hukuki uyuşmazlık yaşanan konulardan biri olarak öne çıkıyor. Özellikle evli bir kişinin vefat etmesi halinde geride kalan eşin ve çocukların mirastan ne kadar pay alacağı merak ediliyor.

Türk Medeni Kanunu'na göre miras paylaşımında sağ kalan eşin payı, birlikte mirasçı olduğu kişilerin kim olduğuna göre değişiyor.

Çocuklarla birlikte mirasçı olan eş, mirasın dörtte birine hak kazanıyor. Kalan dörtte üçlük bölüm çocuklar arasında eşit şekilde paylaştırılıyor.

SAĞ KALAN EŞİN MİRAS PAYI HER DURUMDA AYNI DEĞİL

Sağ kalan eşin miras payı, vefat eden kişinin anne ve babasıyla veya diğer akrabalarıyla birlikte mirasçı olması halinde farklı hesaplanıyor.

Eşin miras payı, altsoy bulunmaması durumunda diğer yasal mirasçıların kimler olduğuna göre belirleniyor.

Bu nedenle miras paylaşımında yalnızca eş ve çocukların varlığı değil, diğer mirasçıların durumu da önem taşıyor.

EVLİLİKTE EDİNİLEN MAL VARLIĞI DA DEĞERLENDİRİLİYOR

Miras paylaşımından önce eşler arasındaki mal rejiminin tasfiyesi gündeme gelebiliyor. Evlilik sırasında edinilmiş mallara katılma rejiminin uygulanması halinde sağ kalan eşin mal rejiminden kaynaklanan alacak hakkı bulunabiliyor.

Bu hak, miras payından ayrı değerlendiriliyor. Dolayısıyla sağ kalan eşin toplam ekonomik hakkı yalnızca miras oranından ibaret olmayabiliyor.

Özellikle evlilik sırasında satın alınmış taşınmazlarda tapu kaydı, edinim tarihi ve mal rejimi hükümleri önem taşıyor.