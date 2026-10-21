Miras yoluyla ev sahibi olan kişilerin, taşınmaz üzerindeki haklarını ve diğer mirasçılarla ilişkilerini doğru anlaması gerekiyor. Miras kalan evin satışı, kullanımı ve paylaşımı belirli hukuki kurallara tabi tutuluyor.

Bir kişinin vefatının ardından geride kalan taşınmazlar, mirasçılarına geçebiliyor. Ancak birden fazla mirasçının bulunması hâlinde evin nasıl kullanılacağı, kiraya verileceği veya satılacağı konusunda anlaşmazlıklar yaşanabiliyor.

Türk hukukunda mirasçılar, mirasın paylaşılmasına kadar tereke üzerinde miras ortaklığı kapsamında hak sahibi olabiliyor. Bu süreçte taşınmaz üzerindeki işlemlerin niteliği ve mirasçıların hakları önem taşıyor.

MİRAS KALAN EV SATILABİLİR Mİ?

Mirasçılar, anlaşmaları hâlinde taşınmazın satışı veya paylaşımı konusunda işlem yapabiliyor. Anlaşma sağlanamaması durumunda ise koşullarına göre mahkemeden mirasın paylaşılması ya da ortaklığın giderilmesi talep edilebiliyor.

Mirasçılardan birinin evi tek başına kullanması da bazı durumlarda uyuşmazlığa neden olabiliyor. Olayın özelliklerine göre diğer mirasçıların kullanım, paylaşım veya tazminatla ilgili talepleri gündeme gelebiliyor.

Miras kalan ev üzerinde işlem yapmadan önce veraset belgesinin alınması, tapu kayıtlarının incelenmesi ve mirasçıların hukuki durumunun belirlenmesi önem taşıyor. Özellikle anlaşmazlık bulunan durumlarda hukuki destek alınması öneriliyor.